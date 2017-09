EL CONGRESO PIDE POR UNANIMIDAD QUE LOS CURRÍCULOS ESCOLARES ENSEÑEN HISTORIA GITANA

Google Plus

La Comisión de Educación del Congreso aprobó este martes por unanimidad una proposición no de ley para que los currículos escolares incluyan contenidos concretos sobre la historia del pueblo gitano y su contribución a la cultura española.

Episodios como el encarcelamiento de todos los gitanos de España que ordenó el marqués de la Ensenada en 1749 entrarían así en los libros de Historia, pero también la influencia de este pueblo en los cuadros de Picasso o en la música de Manuel de Falla.

Impulsada por el Grupo Popular en el Congreso, la iniciativa busca visibilizar la realidad de este colectivo e incluir a esta comunidad en el discurso histórico. Según la diputada Silvia Valmaña, este texto pretende que el conjunto del alumnado conozca la realidad del pueblo gitano, "para que el conocimiento mutuo mejore las posibilidades reales de inclusión y para que los niños gitanos se vean reconocidos” en los libros que estudian.

Indicó que "pese a los avances conseguidos", un informe de la Fundación Secretariado Gitano de 2013 situaba el abandono escolar en el 63,4% del alumnado (del resto, solo un 1% llega a la universidad), y estimaba que cerca de 9.000 familias gitanas vivían en entornos chabolistas”.

Estos son los datos que se buscan mejorar con iniciativas como estas, aunque "no sean la panacea", subrayó la portavoz de Ciudadanos, Marta Rivera.

El diputado Joan Mena, de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, pidió que "la historia que se enseñe" no sea presentada como una realidad aparte que "transcurre paralela a la cultura española, tal como la versión hegemónica nos quiere hacer ver, sino como una parte más de la española".

También reclamó que entre quienes decidan los contenidos concretos que se enseñarán sobre historia del pueblo gitano haya expertos del colectivo y reclamó "un análisis trasversal con perspectiva de género para conocer a fondo la realidad de las mujeres gitanas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso