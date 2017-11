EL CONGRESO RECLAMA POR UNANIMIDAD LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD MENTAL

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados solicitó este martes por unanimidad la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental.

Así consta en la proposición no de ley (PNL) del PSOE que se debatió y votó hoy. Durante su intervención, el diputado socialista Jesús María Fernández afirmó que “400.000 personas sufren esquizofrenia en España. Además, una de cada cuatro tendrán algún cuadro de depresión o ansiedad a lo largo de su vida, unos trastornos que se encuadran entre las primeras causas de absentismo laboral”.

Según recordó, la esquizofrenia es la tercera causa de discapacidad entre la población de entre 15 y 44 años. Pero, “sobre todo, la crisis económica ha tenido un fuerte impacto en la salud mental en España, ya que los trastornos del estado de ánimo han aumentado un 19%, la ansiedad se ha incrementado un 8% y el abuso de alcohol un 5%. A esto se añade un importante aumento del consumo de fármacos antidepresivos y suicidios que han aumentado un 20% desde el inicio de la crisis”.

Por ello, este grupo parlamentario solicitó en esta PNL la adopción para el período 2017-2022 de una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental para el Sistema Nacional de Salud, que esté en condiciones de ser aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS, bajo principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad e integración.

El PSOE indica que esta nueva Estrategia deberá contemplar el enfoque multidimensional y la respuesta multiprofesional frente a las enfermedades mentales, una orientación asistencial comunitaria, con la debida continuidad de los cuidados, con la necesaria atención y apoyo en el ámbito domiciliario, con prestaciones y servicios alternativos a la institucionalización y dando un papel imprescindible a las intervenciones psicológicas y psicosociales y al trabajo de prevención, denunciando el empobrecimiento terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento.

La diputada del PP Mª Mar Blanco aseguró que “es cierto que esta Estrategia está pendiente de evaluación pero no ha sido por falta de interés por parte del Gobierno, ya que aún estamos esperando las propuestas de algunas comunidades autónomas que no aceptaron las iniciativas del Gobierno. Por ello, hemos iniciado una reorientación del documento para alcanzar un acuerdo”.

Por otra parte, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó por 36 votos a favor y una abstención la proposición no de ley relativa a homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en todo el territorio nacional, que fue propuesta por el Partido Popular.

