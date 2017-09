EL CONGRESO PIDE UN MEJOR ACCESO AL SERVICIO TELEFÓNICO 112 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados pidió este miércoles mejorar la accesibilidad del servicio telefónico 112, tal y como lo solicitó el PSOE en una Proposición no de Ley (PNL) que fue aprobada por unanimidad.

La diputada socialista María Aurora Flórez recordó que tanto la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) “ya han denunciado en varias ocasiones la falta de accesibilidad de este servicio de emergencias”.

A este respecto, Flórez explicó que esta situación se debe a que este servicio telefónico es gestionado por las diferentes comunidades autónomas, para lo cual éstas solicitan con anterioridad a los usuarios con discapacidad auditiva que realicen un registro previo. Tras ello, el sistema reconoce que la llamada procede de una persona sorda o con problemas de audición, por lo que la comunicación se realizará mediante mensajes escritos.

En cambio, señaló la diputada socialista, si el usuario realiza esta llamada fuera de su propia comunidad autónoma, el sistema no lo identifica y “esta circunstancia no sólo resulta discriminatoria sino que además es incomprensible”.

Por ello, esta PNL insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a “ofrecer un 112 accesible y operativo en todo el territorio nacional eliminando las barreras de acceso para las personas con discapacidad auditiva y de expresión oral”.

El diputado de Ciudadanos Diego Clemente afirmó que el número de emergencias 112, gratuito y común en la Unión Europea, “no puede, sin embargo, ser utilizado en igualdad de condiciones por las personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas o personas con dificultades de expresión oral”.

Tanto el grupo parlamentario Mixto como el Popular votaron también a favor de esta PNL. El diputado del PP José Vicente Marí, recalcó que “la accesibilidad del 112 debe ser solucionado porque tenemos que eliminar estas barreras para las personas con discapacidad para hacer este servicio plenamente accesible”.

SÍNDROME DE SMITH-MAGENIS

Los socialistas también presentaron otra Proposición no de Ley “sobre apoyo a las personas con síndrome de Smith-Magenis” que la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad aceptó por unanimidad.

La diputada socialista María Guadalupe Martín explicó que esta PNL solicita la adopción de medidas necesarias para realizar campañas de información y formación sobre esta enfermedad en centros de atención primaria; mejorar los procesos de detección de la patología; promover protocolos de atención en los servicios de urgencia para los afectados y que estos enfermos reciban los tratamientos más adecuados y que estén financiados por el Sistema Nacional de Salud.

En cuanto a esta enfermedad, la diputada popular Isabel Cabezas añadió que este síndrome es una enfermedad rara, muy inusual y desconocida en España que afecta a tan solo 70 personas con una prevalencia estimada de un afectado entre 15.000 a 25.000 nacimientos. Esta patología genética se basa en la ausencia del cromosoma 17 y se caracteriza por un retraso mental grave con serias anomalías que provocan trastorno de conducta, déficit de atención, serios problemas y alteraciones de sueño.

En la sesión de la Comisión celebrada este miércoles no participaron diputados de ERC, PDECat y Unidos Podemos debido a los acontecimientos que se están registrando en Cataluña.

