EL CONGRESO INICIA LA REFORMA DE UNA LEY QUE PERMITE CAZAR Y PESCAR ESPECIES INVASORAS

Google Plus

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el fin de que se permita la pesca o la caza de la carpa común, la trucha arco iris, el lucio, el ‘black bass’ o el arruí, especies declaradas invasoras por el Tribunal Supremo en marzo de 2016.

La iniciativa es similar a la presentada recientemente por los populares y que fue rechazada en el Pleno del Congreso el pasado mes de junio por 143 votos a favor, 158 en contra y 34 abstenciones. El PP apenas logró apoyos entonces, por lo que volvió a registrar la proposición de ley, que esta vez salió adelante gracias sobre todo al voto favorable del PSOE.

Apenas tres horas antes del debate de la toma en consideración, cuatro líderes ecologistas (Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción; Mario Rodríguez, de Greenpeace; Asunción Ruiz, de SEO/BirdLife, y Juan Carlos del Olmo, de WWF) registraron en la Cámara Baja un manifiesto firmado por cerca de 600 científicos, 17 sociedades científicas y 100 ONG que rechazan la iniciativa del PP por considerar que “perjudicará gravemente” al medio ambiente.

La proposición de ley aprobada inicia el trámite parlamentario para reformar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de 2007, después de que el Tribunal Supremo aceptara parcialmente en marzo de 2016 un recurso de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y AEMS-Ríos con Vida contra el real decreto que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado en 2011, al incluir en él la carpa común, la trucha arco iris o el arruí, así como prohibir la comercialización del cangrejo rojo y la explotación del visón americano.

La portavoz del PP, María Teresa de Lara, aseguró que la reforma legislativa pretende “compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca” en las zonas que determinen las comunidades autónomas sin que ello tenga efectos medioambientales.

De Lara defendió que no permitir la pesca de determinadas especies conlleva “efectos económicos negativos” para algunas zonas rurales e indicó que en España hay actualmente 93 explotaciones de trucha arco iris y cinco de cangrejo rojo.

“DEMAGOGIA”

Por su parte, Manuel González (PSOE) criticó al PP por volver a presentar la proposición de ley cuatro meses después, lo que consideró “pan para hoy y hambre para mañana” porque la reforma legislativa podría volver a ser tumbada por los tribunales.

Gozález afirmó que el PP “no es de fiar en la protección del medio ambiente” y “está engañando a cazadores y pescadores” con “publicidad y demagogia”, aunque después desveló que los socialistas aceptaban la toma en consideración de la proposición de ley para aportar “soluciones duraderas” en el trámite parlamentario.

El diputado más combativo contra la iniciativa del PP fue Juantxo López de Uralde (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea), quien calificó la proposición de ley de “huida hacia adelante” y “vulneración a la tutela judicial efectiva” por parte de los populares al querer cambiar una “cosa juzgada” por el Tribunal Supremo, y acusó al PP de emplear para ello una argumentación “torticera y falsa”.

Joseba Agirretxea (PNV) avaló que la iniciativa inicie su recorrido parlamentario al asegurar que la caza y la pesca de algunas especies invasoras exóticas no perjudica al medio ambiente y beneficia a deteminadas comunidades rurales. Lourdes Ciuró (PDeCAT) y Isidro Martínez (Foro) también anunciaron su voto favorable.

Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) criticó el momento en que se debatió la proposición de ley al considerar que “España no está para estas cosas en estos momentos” y defendió que las comunidades autónomas hagan una mejor gestión de la biodiversidad.

Por último, Enric Bataller (Compromís) indicó que la reforma legislativa “abriría la puerta a una evidente arbitrariedad” al “deslegalizar el régimen protector frente a las especies invasoras”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso