EL CONGRESO CORRIGE AL SENADO Y RECUPERA LA ELECCIÓN POR CONSENSO DEL CONSEJO DE RTVE

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves de forma definitiva la reforma del sistema de elección del Consejo de Administración de RTVE. La Cámara Baja no ha dado el visto bueno al texto recibido del Senado, y el presidente y los consejeros de la corporación se elegirán en los términos en que acordó el Pleno de la Cámara Baja el pasado 22 de junio.

De este modo, se requerirá en primera votación una mayoría de dos tercios, y si ésta no se alcanza, hará falta una mayoría absoluta con el concurso de al menos la mitad de los grupos parlamentarios.

De este modo, se regresa a la renovación por consenso del Consejo de RTVE que acordó por unanimidad el Congreso, después de que el PSOE diera marcha atrás este jueves al acuerdo que alcanzó la semana pasada en el Senado con el PP.

Ese acuerdo permitió introducir una enmienda de los populares para rebajar la exigencia de la mayoría en la segunda votación de ‘desbloqueo’ a los tres quintos de la Cámara (210 escaños), lo que abría la posibilidad a que el Consejo pudiera elegirse solo con la participación de PSOE y PP.

El Congreso revierte lo acordado por el Senado gracias a la variación de posición del PSOE, que a última hora ha hecho caso de las exigencias de Ciudadanos y Podemos, que votaron en el Senado en contra de los “tres quintos” por entender que se volvía al "reparto" de consejeros entre PSOE y PP. Este jueves, socialistas, Ciudadanos y Podemos votaron en contra de la enmienda de los tres quintos.

DEJAR FUERA AL PP

El diputado del PP Ramón Moreno lamentó hoy el cambio de postura de última hora del PSOE, y defendió que la fórmula de desbloqueo de tres quintos reclamada por su partido es la más idónea, porque la mayoría absoluta con el apoyo de cuatro grupos supone, con el actual reparto de asientos en las Cámaras, poder dejar fuera de la renovación al principal grupo de la Cámara, en este caso el PP.

El portavoz popular recordó que Unidos Podemos y Ciudadanos defendieron en su día esta fórmula con enmiendas, a la que ahora renuncian, al tiempo que avisó al PSOE de que no olvidan su cambio sorpresivo de aliados ‘in extremis’.

Por el PSOE, José Miguel Camacho, manifestó que el acuerdo final del Congreso permite abrir la puerta para el retorno a la "pluralidad" y la "independencia de RTVE".

Sobre el giro de los socialistas respecto al Senado, Camacho dijo que "no ha habido un cambio de voto", sino que en esa cámara su grupo solo buscaba que la mayoría del PP no bloqueara la tramitación de la proposición, pero eso no significa que el PSOE fuera partidario de los tres quintos.

Noelia Vera, de Unidos Podemos, se felicitó de que PSOE, Ciudadanos y su partido se hayan puesto de acuerdo para “echar para atrás” la imposición del PP de “los tres quintos” introducida en el Senado.

La reforma de la elección de RTVE prevé que el nuevo Consejo de Administración tenga diez miembros, con una composición paritaria de hombres y mujeres, y con elección por concurso público.

La proposición determina que el Congreso y el Senado aprobarán la nueva normativa de selección de los consejeros y el sistema de examen de los candidatos en el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la nueva ley.

