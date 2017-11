EL CONGRESO RECLAMA AL GOBIERNO QUE SE COBRE LA AYUDA A LA DEPENDENCIA EN UN PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES

Google Plus

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes, con 204 votos a favor, 128 votos en contra de los parlamentarios del PP y 1 abstención, una proposición no de ley que insta al Gobierno establecer “un plazo máximo de seis meses” desde la fecha de solicitud de las ayudas derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia hasta que se reciba la prestación o servicio contemplados en el programa individual de atención.





La iniciativa parte de una proposición de Unidos Podemos que fue transaccionada por varios grupos. Fue defendida por las diputadas del Grupo Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Ana Belén Terrón y Ana Marcello, quienes hicieron hincapié en que se trata de una cuestión de “vital importancia”, ya que “no es lógico que esta espera ascienda a más de seis meses”, teniendo en cuenta que “la situación de dependencia habrá cambiado y generalmente es a peor”.

“La persona que está en situación de dependencia no quiere un simple papel en el que se reconoce que tiene derecho a ello”, criticó Marcello, que remarcó que las personas en situación de dependencia “quieren que los servicios y los recursos se pongan a su disposición” y lamentó que “90 personas mueran al día” sin disfrutar de la prestación o servicio que tienen reconocida.

En este sentido, Terrón señaló que actualmente “hay comunidades autónomas donde se tarda un año y medio” y argumentó que para que se pueda cumplir este límite es necesario que, tal y como defiende la iniciativa, se restablezcan y aumenten “los recursos económicos necesarios para cumplir con la aportación requerida por la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, recuperando así el nivel acordado de financiación derogado por el Real Decreto-ley 20/2012”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Diego Clemente calificó de “vergonzosos” los datos de la dependencia en España y expresó su deseo de que se promueva “un Pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia”, al igual que se ha negociado en lo referente a violencia de género y se está negociando actualmente en educación, “con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible” que consiga que los recursos sean “suficientes, equitativos y de calidad”.

La diputada del PSOE Elvira Ramón se mostró también “a favor de mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” y “mucho más, si se trata de revertir los recortes que ha infligido el Gobierno en los últimos años”, porque “es urgente dar una respuesta a este problema” y, para ello, admitió que es “absolutamente imprescindible aumentar los recursos económicos”.

“LECCIONES, LAS JUSTAS”

Sin embargo, la diputada del PP María Dolores Marcos acusó a Unidos Podemos de estar “más pendientes de las cámaras que de esta Cámara” y de “colgarse la medalla de lo social” y destacó que gracias a la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy “más de 900.000 personas reciben algún tipo de prestación”, por lo que “lecciones, las justas”.

Por último, esta proposición aprobada reclama también al Gobierno “reponer el derecho de las cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a incorporarse al Régimen General de la Seguridad Social, de modo que sus cotizaciones corran a cargo de la Administración General del Estado, vía Presupuestos Generales del Estado”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso