EL CONGRESO ABORDARÁ LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados debatirá y votará mañana, miércoles, un total de siete proposiciones no de ley, entre ellas una “sobre la necesaria protección a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género”, a propuesta del Grupo Popular.

Los populares también presentarán una proposición no de ley “relativa a homogeneizar los estándares de calidad de los establecimientos ortoprotésicos”

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentará para su debate y votación una iniciativa sobre el “apoyo a las personas con síndrome de Smith-Magenis”, una enfermedad rara y poco frecuente que provoca una grave discapacidad mental y déficit auditivo y visual. Junto a ella también abordarán otra “relativa a mejorar la accesibilidad del servicio telefónico del 112”.

Ciudadanos someterá a debate la “eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial” y Esquerra Republicana presentará una proposición no de ley “sobre la revisión de los supuestos de jubilación anticipada comprendidos en el Real Decreto 1851/2009”.

Por último, el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defenderá una iniciativa “relativa a implementar la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista en revisión" a los 18-24 meses”.

