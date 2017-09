EL CONGRESO ACUERDA PROHIBIR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON EL RECLAMO ‘SIN IVA’

Google Plus

El Pleno del Congreso de los Diputados acordó hoy una proposición no de ley del PNV para prohibir las campañas publicitarias que emplean el eslogan "sin IVA" como reclamo al consumidor.

La proposición, que contó con el respaldo mayoritario de la Cámara, insta al Gobierno a promover la modificación de la Ley General de la Publicidad para que este tipo de promociones sean consideradas como publicidad "engañosa".

“Observamos con preocupación estas campañas, que hacen sobre todo grandes superficies y que aparecen casi a diario sin ningún pudor”, afirmó el diputado peneuvista Joseba Agirretxea. “Sus promotores están obligados a pagar el IVA, y con estas campañas, o hacen fraude si no lo pagan, o hacen publicidad engañosa si dicen al comprador que les eximen de la obligación de pagar el IVA”.

El PNV considera que estas campañas tienen “un efecto pernicioso sobre la concienciación ciudadana” de que hay que ser solidarios y pagar impuestos.

EFECTOS "NOCIVOS"

En términos similares se manifestaron los portavoces de los grupos que intervinieron. María Eugenia Romero, del PP, dijo que se trata de una publicidad “claramente engañosa” con efectos “que pueden ser muy nocivos para los consumidores” por el mensaje de fraude que fomentan.

Para Victoria Begoña Tundir, del PSOE, “es un mensaje que da a entender que cuando haya oportunidad, hay que hacer lo posible para no pagar el IVA”.

