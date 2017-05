LOS GRUPOS DEL CONGRESO, A FAVOR DE QUE TODOS LOS MENORES HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO COBREN UNA PRESTACIÓN

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se mostraron este martes a favor de tomar en consideración la proposición de ley del PSOE que tiene como objetivo garantizar que todos los menores huérfanos por violencia de género cobren una prestación de orfandad, independientemente de que haya cotizado o no la madre asesinada.

La portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, fue la encargada de defender la toma en consideración de la iniciativa en el Pleno de la Cámara Baja, donde hizo hincapié en que “cada semana se incorpora un menor a la estadística de orfandad por violencia de género” y “muchos de ellos no perciben prestación”.

Álvarez explicó que “las reformas llevadas a cabo no han solucionado” este problema, puesto que introdujeron el incremento de la pensión desde el 20% de la base reguladora de los ingresos de la madre hasta el 52% y el reconocimiento de los huérfanos por violencia de género como huérfanos absolutos, pero no así el cobró para todos los menores, puesto que hasta ahora se exige que la madre haya cotizado 500 días en los últimos cinco años si la mujer estaba dada de alta en la Seguridad Social y haber cotizado 15 años en el caso de que no estuviese dada de alta.

En este sentido, la proposición socialista establece que los hijos de las mujeres que no hayan cotizado tendrán una pensión mínima garantizada de 677 euros, con el objetivo de que “no haya en este país ni un solo menor huérfano por violencia de género que no tenga prestación de orfandad” y recoge “un incremento de hasta el 70% de la base reguladora” en el caso de que la madre si cumpliese esos requisitos mínimos de cotización anteriormente mencionados, así como el supuesto de que si existe más de un hijo huérfano se aplicará el 118%, porque se equipara a las pensiones de viudedad.

“La no consideración de esta iniciativa legal supondría el vulnerar el estatuto integral de protección diseñado por la Ley contra la Violencia de Género, del cual también son beneficiarios las personas huérfanas de esta violencia porque también son víctimas”, argumentó Álvarez, que señaló que “si la ley les reconoce como víctimas se les debería reconocer el derecho a una recuperación”.

El resto de grupos parlamentarios se mostraron a favor del objetivo de esta proposición, aunque algunos diputados como Marta Martín, de Ciudadanos, pidió a los representantes del PSOE que “no vuelvan a usar este tema de manera partidista”, ya que, a su juicio, “podían haber consensuado esta iniciativa en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género” o “haber hablado antes con el resto de grupos para traerla todos juntos”.

“TERRORISMO MACHISTA”

Por su parte, la diputada del PP Carolina España coincidió con la diputada de Ciudadanos y aseguró que es “muy triste” que esta iniciativa no se haya debatido antes en la subcomisión, pero se mostró a favor de la iniciativa porque “es voluntad de este Gobierno y de este grupo que todos los menores huérfanos por violencia de género tengan pensión de orfandad con independencia de que su madre hubiese cotizado o no”.

“Todos los diputados del PP se toman la violencia de género como lo que es: terrorismo machista”, aseveró España, que hizo hincapié en que “no vamos a parar hasta erradicar esta lacra de la sociedad”.

Por último, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos Sofía Fernández mostró también su apoyo a la proposición, aunque la calificó de “insuficiente”, porque, a su juicio, estos menores deberían recibir la misma pensión que las víctimas de terrorismo, tal y como defendía una proposición de ley que presentó su grupo en el Senado, pero que fue tumbada con el voto en contra del PP.

