MÁLAGA ACOGE DESDE HOY EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS, DE FUNDACIÓN ONCE

- Destinos vacacionales más inteligentes y la robótica al servicio de las personas, temas clave . Málaga acogerá del 27 al 29 de septiembre el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas organizado por Fundación ONCE, un encuentro que mostrará cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes y los productos o servicios mejoran la vida de todas las personas.

Cómo hacer que los destinos vacacionales sean más inteligentes para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios y cómo conseguir que la robótica sea útil para personas mayores o con alzhéimer serán dos de los temas que se abordarán en este II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Bajo el lema ‘Accesibilidad 4.0’, el encuentro vuelve a fusionar por segunda vez consecutiva el VII Congreso de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para Todos (DRT4ALL) y el VI Congreso de Turismo para Todos en un único evento.

Entre los temas que se abordarán durante la celebración del encuentro internacional figuran las tecnologías y servicios de acceso a la información y la comunicación; la interacción persona máquina; los productos de apoyo, y la teleasistencia y el telecuidado como consecuencia de la prolongación de la vida activa.

También habrá tiempo y espacio para mostrar las ventajas de un hogar digital, que entre otras son las de posibilitar la vida independiente; para hablar del empleo de la robótica como favorecedora de la autonomía personal, y para debatir sobre la innovación como mejora del transporte de todas las personas.

Asimismo, se abordará el uso de las tecnologías para promover las Smart City, mejorar el aprendizaje y para buscar soluciones a cuestiones como el turismo accesible.

Desde esta perspectiva, el evento pondrá sobre la mesa aspectos relacionados, por ejemplo, con la importancia del hogar digital para facilitar la vida a todos sus habitantes, tengan o no discapacidad, o del desarrollo de tecnologías basadas en la robótica.

INAUGURACIÓN

La inauguración tendrá lugar este miércoles, a las 11.30 horas, en el Auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Contará con la asistencia prevista del alcalde, Francisco de la Torre; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la presidenta de ENAT, Annagrazia Laura, y el director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Gonzalo Rivas. También está prevista una conexión por videoconferencia con Taleb Rifai, secretario general de la OMT.

Durante los tres días de Congreso, los asistentes, además de debatir y analizar diversos aspectos sobre los que construir un turismo sostenible, también descubrirán distintas aplicaciones y herramientas tecnológicas que facilitan la vida de las personas con discapacidad. En otros ejemplos podrán conocer de primera mano las balizas inteligentes de guiado en interiores para personas ciegas; un brazo robótico manejado por una persona gracias al movimiento del iris de sus ojos, o unas gafas inteligentes que permiten leer o identificar objetos a las personas con baja visión.

En Málaga se darán cita expertos nacionales e internacionales. Destaca la presencia de Ignacio Galiana, del Wyss Institute de Harvard University, quien impartirá una conferencia bajo el título ‘Exotrajes para restaurar y mejorar la movilidad’, el miércoles 27 a las 10.00 horas. El científico español dirige un equipo multidisciplinar para el desarrollo de sistemas robóticos vestibles blandos (exotrajes) que mejoren la movilidad de las personas en las actividades de la vida diaria.

Tras la inauguración tendrá lugar una mesa redonda en la que intervendrá David Capozzi, director ejecutivo del U.S. Access Board, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, quien aprovechará para presentar los últimos datos y las conclusiones del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España, un informe que ha analizado 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes, así como oficinas de turismo, páginas web y playas.

El congreso contará también con la intervención (viernes 29 a las 10h) de George I. Fomitchev, fundador y CEO de Endurance Robots, una startup dedicada al desarrollo de tecnologías basadas en robótica. En su ponencia abordará cómo dar asistencia a personas mayores y pacientes de alzhéimer con chatbots, un software de inteligencia artificial capaz de llevar a cabo diversas tareas autónomamente. Endurance Robots ha aprovechado esta tecnología para desarrollar una solución innovadora e inteligente que asiste a personas mayores, incluidas las que tienen alzhéimer, y que puede personalizarse en función de las necesidades de cada usuario.

Organizado por Fundación ONCE, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo, European Network for Accesible Tourism (Enat), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung. Y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

