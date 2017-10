EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE MURCIA, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

El III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades de Murcia protagonizará el cupón de la ONCE del domingo 12 de noviembre, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este congreso, que se celebra del 8 al 12 de noviembre.

El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón; el presidente de la Fundación Universitaria San Antonio, Jose Luis Mendoza Pérez; el presidente del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, Ramón Sánchez–Parra Servet, y el concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco Méndez, que estuvieron acompañados por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia, Teresa Lajarín, y el Jefe de Juego de la ONCE en la Delegación Territorial de la ONCE en Murcia, Pedro Salinas.

El III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades de Murcia tendrá lugar, del 8 al 12 de noviembre, bajo el título ‘Salvados por la Cruz de Cristo’, y su organización la realizan el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y la Universidad Católica San Antonio, de Murcia.

En sus sesiones congregará a hermandades y cofradías de distintas partes del mundo. Entre las actividades que se desarrollarán destacan ponencias, exposiciones de pintura y fotografía sobre la Semana Santa; eucaristías y una visita a Caravaca de la Cruz para ganar el Jubileo.

Además, el 11 de noviembre, se celebrará una procesión con pasos de la Región, recordando los desfiles procesionales, con imágenes de gran belleza, donde entre las imágenes que procesionarán, destacan la ‘Entrada de Jesús en Jerusalén’, el ‘Cristo del Balcón, ‘Nuestra Señora de los Dolores Coronada La Dolorosa’, o ‘La Cruz Triunfante.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso