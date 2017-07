EL CONGRESO PEDIRÁ HOY AL GOBIERNO PROHIBIR LAS TRANSACCIONES DE PRIMATES

El Congreso de los Diputados aprobará hoy una iniciativa para pedir al Gobierno que prohíba la transacción de primates así como su tenencia salvo a instituciones, centros de rescate, refugios y otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas.

Así consta en una proposición no de ley presentada por todos los grupos parlamentarios y que será aprobada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los grupos subrayan que los primates, la especie más cercana al ser humano, están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Las diferentes especies de primates están incluidas en el Apéndice I (comercio prohibido) o en el II (comercio regulado).

Además, en virtud del real decreto de 1994 que establece las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y las importaciones procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y embriones, los intercambios de primates están limitados por razones sanitarias y quedan restringidos a los organismos, institutos o centros oficialmente autorizados.

REGULACIÓN CONFUSA Y CONTRADICTORIA

Sin embargo, precisan, y aunque se podría entender que no es posible la tenencia, adquisición o transacción de primates por particulares, existe una regulación confusa y contradictoria que hace que no se cumpla con la previsión anterior.

Así, de acuerdo con Cites, respecto a los primates incluidos en el Apéndice I, si bien el comercio de individuos de estas especies capturados en la naturaleza es ilegal, los animales criados en cautividad de especies del Apéndice I se consideran pertenecientes al Apéndice II, por lo que en la práctica, siempre que se disponga de la documentación pertinente que actualmente está legalizando el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, miles de primates se comercializan cada año en España para su tenencia particular.

Esta situación legislativa contradictoria implica que durante años se hayan legalizado crías de primates a particulares, comerciantes y titulares de núcleos zoológicos y que las autoridades no actúen ante el comercio y la tenencia de primates.

Desgraciadamente, apuntan, el comercio de primates ha aumentado en los últimos años, sobre todo a partir de su venta por Internet, que ha permitido esparcir dichos animales por todo el territorio, y con ello el incremento del número de animales abandonados, maltratados y decomisados, sin que apenas existan centros de rescate adecuados que puedan albergarlos.

MILES DE CRÍAS "LEGALIZADAS"

Los animales más afectados son los titís y tamarinos, que son los primates más pequeños del mundo. Esta característica los convierte en animales fáciles de manejar y ello hace que sean muy apreciados como mascotas y una fuente de dinero negro para aquellos que, habiendo obtenido una pareja, los hacen criar para luego venderlos, a 1.500 ó 2.500 euros la especie más común (Callithrix jacchus) y hasta los 4.000 ó 5.000 las crías de especies Cites I (Saguinus oedipus o Cebuella pygrnaea).

Cada pareja se reproduce dos veces al año, un mínimo de dos crías por parto, que, a su vez, al año y medio ya pueden reproducirse. Cada día se encuentran cientos de anuncios en Internet que ofrecen crías "legalizadas" para su venta, lo que puede evitarse dictando una regulación específica que ponga fin a esta problemática.

Los firmantes de la proposición entienden que "por razones de conservación, bienestar animal y salud pública, no se deben comercializar o poseer primates para su uso particular" y que su venta o cesión entre particulares debe estar prohibida y los intercambios limitados a organismos, institutos o centros oficialmente autorizados.

