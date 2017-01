EL GRUPO MIXTO DEL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE GENERALICE LA EXENCIÓN DEL IRPF POR MATERNIDAD

Google Plus

El Grupo Mixto ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cambie la normativa y fije "criterios unívocos” para “generalizar la exención del pago del IRPF por la prestación de maternidad”.

Según recogió el Boletín Oficial de las Cortes Generales este jueves, la iniciativa, dirigida a la Comisión de Igualdad de la Cámara baja, busca también agilizar la tramitación y devolución del IRPF que ya se ha pagado en ese concepto como rentas del trabajo a los padres y madres afectados.

El texto recuerda que el pasado mes de julio la sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que ordenaba a la Agencia Tributaria a devolver a una trabajadora el importe que había abonado vía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los ingresos de la prestación por maternidad. “El dictamen, en este caso concreto, supone una rotura con el criterio tradicional de la Agencia Tributaria, que considera la prestación de maternidad y paternidad como renta del trabajo”, por lo que según la sentencia, esta prestación tendría que pasar a estar exenta de abonar IRPF.

No obstante, los promotores de la iniciava (firmada por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Francesc Homs, y la diputada Marta Sorlí) reconocen que la decisión del tribunal madrileño no crea jurisprudencia, pero ha dado pie a un debate político.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso