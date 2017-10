EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE ELABORE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAZA Y PESCA

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley fruto de una enmienda transaccional entre el PP y el PSOE que pide al Gobierno que elabore una Estrategia Nacional de Caza y Pesca sostenible con el objetivo de “asegurar estas actividades en el tiempo a la vez que contribuyen a la conservación de la naturaleza”.

La proposición, que fue aprobada con 26 votos a favor, siete en contra y una abstención, defiende la necesidad de elaboración de esta estrategia e incluye un anunció por el cual “el Congreso de los Diputados reconoce la importancia que tiene la caza y la pesca, fluvial o continental, en la conservación del medio natural”.

Durante la defensa de la iniciativa, el parlamentario del PP Teófilo De Luis hizo hincapié en la importancia de “reconocer el valor muy positivo que aporta la caza al interés general de nuestro país”, la cual, a su juicio, está “muy firmemente comprometida con la conservación del medio rural y del medio ambiente”.

Por su parte, el diputado del PSOE Javier Antón indicó que el Partido Popular ha estado “seis años gobernando, cinco de ellos con mayoría absoluta”, los cuales, a su juicio, son “suficientes para haber solucionado los problemas de la caza y de la pesca” y le afeó que usa la caza y la pesca “como armas arrojadizas provocando una lucha entre el resto de partidos”.

Finalmente, Juan López de Uralde , coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea criticó que el PP “hace desesperadamente todo lo que puede para atraer a este sector” y calificó la iniciativa de “improcedente”, porque “el Congreso no es quien debe reconocer o no el compromiso medioambiental” de un colectivo, puesto que dependerá de las acciones que realice cada uno de manera individual.

ACTUACIÓN CONTRA LA AVISPA ASIÁTICA

Por otro lado, durante la comisión se aprobó también, en ese caso por unanimidad, una proposición no de ley relativa a la adopción de medidas efectivas contra el avance de la avispa asiática a nivel nacional y en coordinación con el resto de administraciones implicadas.

El diputado del PSOE Marc Lamùa alertó de que se está produciendo un “avance imparable e implacable” de esta avispa que ya ha colonizado “buena parte del norte peninsular”, como consecuencia de “la cantidad de fuentes de alimento que se encuentran y la ausencia de depredadores en los espacios en los que se puede implantar”.

El resto de partidos se mostraron a favor de esta iniciativa para frenar las posibles consecuencias apiculturas y medioambientales de este avance, aunque el diputado del PP Miguel Ángel Viso argumentó que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente está ya trabajando al respecto gracias a la estrategia de gestión, control y posible erradicación de la avispa asiática.

