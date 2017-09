EL CONGRESO SE UNE PARA EXIGIR UN PLAN NACIONAL CONTRA LA DISLEXIA

La Comisión de Educación del Congreso respaldó este martes por unanimidad una petición del grupo de Ciudadanos para que el Gobierno apruebe un Plan Nacional contra la Dislexia, como ya ocurre en países como Estados Unidos o Alemania.

La iniciativa de Ciudadanos reclama la implantación de "herramientas de diagnóstico eficaces y eficientes" para detectar este trastorno de forma precoz; el diseño de planes de trabajo indifidualizados en función de cada alumno; la introducción en el aula de metodologías específicas de aprendizaje que favorezcan la continuidad de estos niños en los estudios; la formación especializada del profesorado, y la elaboración de una guía de apoyo para docentes.

El texto aprobado incluye una enmienda de adición propuesta por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea a fin de garantizar que todas estas medidas dispongan de una financiación suficiente para su puesta en marcha.

Asimismo, y a propuesta del PP, la estrategia solicitada se incluirá como un eje del Plan Nacional de Neurociencia, una de cuyas vertientes se refiere a la aplicación de estos conocimientos a la mejora del sistema educativo.

En la proposición aprobada hoy, el Congreso reclama la creación de un sistema de predicción e identificación temprana de la dislexia "que alcance un alto grado de sensibilidad y especificidad mediante plataformas web y que además posibilite la creación de una base de datos para obtener información a mayor escala y mejorar el protocolo de detección".

Según la diputada de Ciudadanos Marta Martín, se estima que un 15% de la población española padece dislexia y que en la actualidad, el sistema educativo tiene unos 700.000 alumnos con este diagnóstico, que implica mayores dificultades en el aprendizaje de las técnicas de lectura y escritura.

Debido a ello, "los estudiantes que no han recibido una atención temprana registran unas tasas muy elevadas de abandono escolar", indicó, que "no son achacables a problemas de aptitud. Algunos estudios indican que el 40% del abandono escolar puede estar relacionado con una dislexia no diagnosticada en conjugación con otros factores, subrayó.

Para la diputada de Unidos Podemos Rosana Alonso, "todo esto está muy bien, pero se queda en agua de borrajas si no hay una ivnersión que lo garantice". "No se puede hablar de formar a profesores especialistas, de establecer unas horas de apoyo mínimas o de mejorar los sistemas de diagnóstico si se recortan docentes y se eliminan planes de atención a la diversidad".

