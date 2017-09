EL CONGRESO PIDE UN PLAN ESTATAL DE AYUDAS PARA ALUMNOS DE ZONAS RURALES EN ETAPAS POSOBLIGATORIAS

Google Plus

- También un Plan Nacional para la Escuela Rural. La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó este martes por una amplia mayoría una proposición no de Ley que pide al Gobierno un Plan Nacional para la Escuela Rural y un programa estatal de ayudas dirigido a los alumnos de etapas posobligatorias que viven en estas zonas.

Impulsada por el PSOE, la iniciativa salió adelante con 30 votos a favor y tres abstenciones. Propone que el plan incluya una memoria de financiación plurianual contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y, a propuesta del PP, será elaborado junto a las comunidades autónomas e incluido en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

La proposición también reclama el refuerzo de las ayudas para estudiantes de etapas no obligatorias residentes en estas zonas, a fin de reducir el abandono escolar y compensar las desigualdades de oferta educativa.

Para la portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, "la escuela rural ha sido la gran olvidada del PP durante la crisis y la principal perjudicada por los recortes y la restricción presupuestaria".

"Se han cerrado centros y suprimido rutas de transporte, con lo que tenemos niños que pasan casi dos horas hasta llegar a su escuela", afirmó. Cerca del 14% de los centros educativos de España están en pueblos de menos de 2.000 habitantes, pero en comunidades como Castilla y León, Asturias o Aragón llegan al 30%. "Su característica común es que todos son públicos",indicó la diputada.

A su juicio, el recorte de profesores, la eliminación de muchas ayudas de transporte y de comedor y el aumento de las ratios de alumnos (se exigen más estudiantes para ofrecer optativas) afecta de forma especial a estos centros, que tienen grandes problemas para cubrir las bajas, ven muy limitada su oferta de optatividad en Bachillerato y en FP y sus profesores sufren una gran precariedad laboral".

DESIGUALDAD

Esto implica "desarraigo y desigualdad social", apuntó Martínez Seijo, para quien "otro problema fundamental fue la supresión de los programas de Cooperación Interteritorial".

"Hay muchos pueblos en los que si desaparecen las ayudas para programas de refuerzo todos sus niños se quedan sin esta posibilidad, porque directamente no hay otro lugar al que puedan acudir", añadió.

"Si habitualmente ya hay diferencias entre la realidad urbana y la rural, salvemos por lo menos las educativas", insistió la diputada, que defendió el papel de la escuela rural como garante de la cohesión territorial y barrera contra la despoblación.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, reclamó por su parte que todas las comunidades autónomas adopten el mismo compromiso de financiación que se le exige al Gobierno, pero su enmienda fue rechazada por el PSOE, que sí aceptó la del PP.

MÁS ACUERDOS

El Congreso aprobó también una proposición del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea para garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que finalmente fue pactada con PSOE y Ciudadanos y salió adelante por 19 votos a favor y 14 abstenciones (del PP).

Asimismo, se dio luz verde a otra propuesta que insta al Gobierno a trabajar junto a las universidades para facilitar la conciliación de los estudios con el trabajo remunerado o el cuidado de hijos y familiares.

Según la diputada del PP Silvia Valmaña, esta posibilidad está recogida por todas las leyes universitarias y por el propio Estatuto del Estudiantes, pero la implantación de Bolonia ha supuesto en la práctica la asistencia obligatoria a muchas clases, y cada universidad funciona de manera distinta.

Esta iniciativa fue presentada por el PP y contó con el apoyo de Ciudadanos, mientras que PSOE y Podemos prefirieron abbstenerse, por considerarla "cargada de buenas intenciones pero vacía de contenido".

