EL CONGRESO ESTUDIA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN QUE PROVOCAN CRISIS EPILÉPTICAS

Google Plus

Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir a las televisiones que adopten medidas que reduzcan al máximo el nivel de riesgo en espectadores con epilepsia fotosensible.

Este es un tipo de epilepsia cuyas crisis se originan principalmente como consecuencia de estímulos visuales, principalmente luces intermitentes rojas. Estas crisis se producen por una reacción anormal a la información visual que se recibe.

Un reciente estudio de la Sociedad Española de Neurología (SEN) concluye que “las cadenas de televisión españolas están emitiendo material audiovisual que, potencialmente, puede causar crisis en pacientes con epilepsia fotosensible”.

El estudio analizó la programación de ocho cadenas (La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco, laSexta, Telemadrid, Clan y Kiss TV) y durante las 180 horas supervisadas se detectaron una media de 100 imágenes diarias que podrían causar crisis en sujetos fotosensibles. El 94% estaban relacionadas con cambios lumínicos.

REGULACIÓN

Aunque la televisión es la causa desencadenante de crisis en pacientes con epilepsia fotosensible más frecuente en Occidente, únicamente Reino Unido y Japón han adoptado normativas para prevenir la emisión de secuencias que potencialmente pueden desencadenar crisis en personas susceptibles.

La proposición no de ley de Ciudadanos, a la que ha tenido acceso Servimedia, insta al Gobierno a adoptar medidas de control sobre estas emisiones y que exija a las televisiones que tomen medidas previas de vigilancia para reducir el riesgo.

La formación naranja también pide que se modifique la Ley General de la Comunicación Audiovisual para que se incluyan sanciones a las televisiones que no cumplan con medidas de control.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso