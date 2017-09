EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO LA ELIMINACIÓN DE LAS SUJECIONES EN LOS PACIENTES DE ALZHÉIMER

Google Plus

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad “la eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial” en pacientes con alzhéimer, según la Proposición no de Ley presentada por el grupo Ciudadanos.

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea subrayó durante su intervención que “cerca de 58.000 personas son atendidas en centros y residencias geriátricas con sujeciones”. Además, aseguró que la sujeción mecánica o química de pacientes con esta enfermedad, demencia senil u otro tipo de demencias u otras patologías neurodegenerativas “es una medida excepcional que limita la libertad de movimientos de los pacientes y que solo debe ser tomada en situaciones excepcionales de riesgo para la integridad”.

Además, estas sujeciones producen atrofia muscular, úlceras por decúbito, heridas, disminuye la movilidad e incrementa el deterioro físico y mental de los pacientes sometidos a estas técnicas.

Por ello, este grupo parlamentario insta al Gobierno para realizar los cambios normativos precisos para que se proceda a solicitar a todos los centros y residencias geriátricas o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o neurodegenerativas a llevar un registro que incluya toda la información de estos pacientes y de las sujeciones utilizadas, así como establecer un programa progresivo para la eliminación de las sujeciones mecánicas mediante la adopción de incentivos para aquellas residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones. Además, se solicitan las reformas arquitectónicas y de mobiliario necesarias para disminuir la necesidad de sujeciones.

Por su parte, el diputado del PSOE Joan Ruíz añadió que “muchas veces se utilizan estas sujeciones por la seguridad de los propios pacientes o de terceros pero esta práctica sólo debe ser utilizada de vez en cuando". La iniciativa señala que es frecuente el uso de dichas sujeciones como alternativa en casos de insuficiencia de personal, "lo cual es completamente contrario a la legalidad”.

La diputada del PP María Torres recordó que esta proposición no de ley ya fue presentada el 16 de mayo de 2016 y fue aprobada por la Comisión de Sanidad e Igualdad. “Pese a ello, volvemos a estar a favor de eliminar estas sujeciones y si son necesarias por prescripción facultativa, que duren el menor tiempo posible. Además, las comunidades autónomas tienen una gran responsabilidad en esta materia”.

ESTABLECIMIENTOS ORTOPROTÉSICOS

De igual forma, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja aprobó por unanimidad una enmienda transaccional consensuada por todos los grupos asistentes a la sesión de la Comisión partiendo de una proposición no del ley del PP “relativa a homogeneizar los estándares de calidad de los establecimientos ortoprotésicos”.

Esta iniciativa destaca que “la ortopedia es una prestación sanitaria que potencia la autonomía personal de las personas con discapacidad, lo que ayuda a su inclusión social al favorecer su incorporación activa en la vida cotidiana”.

Por ello, todos los diputados asistentes firmaron una enmienda transaccional en la que instan al Gobierno a mejorar el acceso a las prestaciones ortoprotésicas al conjunto de la ciudadanía mejorando y facilitando los sistemas de información de las prótesis y ortoprótesis.

Además, solicita crear un registro nacional de establecimientos de ortopedia autorizados por las administraciones sanitarias correspondientes, incorporando la información facilitada por las comunidades autónomas, así como mejorar y homogeneizar la calidad del servicio de los establecimientos ortoprotésicos y su evaluación mediante indicadores básicos y válidos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

A todo esto se añade la mejora de la transparencia en los precios de las prótesis y ortoprótesis y proponer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el estudio de la libertad de elección de establecimiento del usuario para todo el territorio nacional.

Esta enmienda también solicita impulsar la actualización, coordinación y la mejora de la normativa sobre establecimientos dispensadores de la prestación ortoprotésica, regular la profesión ortoprotésica dentro del Sistema Nacional de Salud y actualizar el contenido de los programas formativos, así como las competencias de los profesionales ortoprotésicos, adaptándolas al progreso científico y técnico.

