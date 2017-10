EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE ARMONICE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN TODAS LAS AUTONOMÍAS

La Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley, fruto de una enmienda transaccional entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, por la que pide al Gobierno que armonice la atención temprana que se lleva a cabo en las diferentes comunidades autónomas, para evitar así que se produzcan diferencias en el tratamiento según el lugar de nacimiento.

Esta proposición, que recibió 34 votos a favor y un voto en contra, insta al Gobierno a "armonizar la atención infantil temprana en todas las comunidades autónomas", en el ámbito de sus competencias y en el marco de actuación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, considerando la atención temprana prevista en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la ampliación de los mismos conforme al Plan Nacional de Prevención de Deficiencias, así como a "impulsar todas aquellas medidas que en el ámbito de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud sean necesarias para proporcionar una atención integral a la población infantil con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos”.

La diputada del PSOE María Tamara Raya indicó que con esta iniciativa “tenemos la oportunidad de corregir una injusticia en el terreno de lo social porque todos los niños y niñas de nuestro país deben tener el mismo derecho a acceder a una red pública de atención temprana independientemente de la autonomía en la que residan”.

En este sentido, destacó la importancia de disfrutar de una atención temprana, puesto que, de lo contrario “se merman las posibilidades de estos menores y de sus familias de alcanzar su meta que no es otra que poder vivir una vida lo menos dependiente posible”.

“LA ESPAÑA DE DISTINTAS VELOCIDADES”

En la misma línea, la diputada del PP Sandra Moneo manifestó que esta propuesta afecta a “una de las cuestiones más importantes y decisivas que podemos debatir”, porque “podemos decidir si rompemos esa España de distintas velocidades que condena a muchos de nuestros niños a ser ciudadanos de segunda según donde hayan nacido”.

El diputado de Ciudadanos Félix Álvarez manifestó que “la atención temprana es medicamente necesaria, es socialmente justa y políticamente urgente e irrenunciable”, y aprovechó para criticar que hay “partidos que pretenden romper este país y que pretenden promover referéndums que lo único que hacen es acabar con la solidaridad interterritorial y hacer de este país un país mucho menos justo y mucho menos equitativo”.

Finalmente, la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Mae de la Concha que no entiende “cómo es que esto no está resuelto todavía” y añadió que le da “tristeza” defender proposiciones no de ley en las comisiones, porque “todo el mundo sabemos el recorrido que tienen” y “se les da un bombo que hace creer a la sociedad que estamos resolviendo sus problemas”.

