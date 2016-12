LA OMS CONFIRMA LOS BUENOS RESULTADOS DE UNA VACUNA CONTRA EL ÉBOLA

Google Plus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que se ha desarrollado en Guinea un ensayo de una vacuna experimental que ha resultado altamente protectora contra el virus del ébola.

La vacuna se llama Vsv-Zebov y se trata de la primera vacuna en prevenir la infección de uno de los patógenos más letales. El ensayo, explica la OMS, involucró a 11.841 personas en Guinea durante 2015 con grandes resultados, ya que entre las 5.837 personas que recibieron la vacuna, no se registró ningún caso de ébola pasados los 10 días, mientras que entre las personas que no se vacunaron se registraron un total de 23 casos.

El ensayo ha sido dirigido por la OMS, junto con el Ministerio de Salud de Guinea, Médicos sin Fronteras y el Instituto Noruego de Salud Pública, en colaboración con otros socios internacionales.

Sin embargo, la subdirectora general de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS, Marie-Paule Kieny, lamentó que “estos resultados llegan demasiado tarde para aquellos que perdieron la vida durante la epidemia de ébola de África Occidental”.

“Cuanto el próximo brote de ébola llegue, ahora no estaremos indefensos”, señaló Kieny, que detalló que entre 2013 y 2016 murieron más de 11.300 personas por este virus, lo que evidenció la necesidad de una vacuna.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Guinea, Keita Sakoba, hizo hincapié en que el ébola “dejó un legado devastador” en su país y se mostró orgulloso por “haber podido contribuir al desarrollo de una vacuna que permita a otras naciones evitar lo que hemos soportado nosotros”.

Por último, el coordinador del estudio, John-Arne Røttingen, manifestó que “este ensayo, tanto histórico como innovador, fue posible gracias a la contribución de muchos expertos de todo el mundo y a una fuerte participación local”.

