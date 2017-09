EL PSOE CONFÍA EN QUE LA NUEVA LEY DE RTVE ACABE CON "LA MANIPULACIÓN DEL PP" EN LA CADENA PÚBLICA

Google Plus

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, calificó hoy de “verdaderamente grave” la denuncia del Consejo de Informativos de TVE de que la dirección de Informativos de la cadena pública sugirió a redactores el uso de un argumentario del PP para informar de la declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional como testigo por el 'caso Gürtel', el pasado 26 de julio.

“Nos parece verdaderamente grave que en una televisión pública, como es RTVE, no se guarde la mínima imparcialidad a la hora de transmitir una noticia tan importante como fue la comparecencia de Rajoy por el caso Gürtel. Desde luego, ni es una manifestación de transparencia, ni de pluralidad, y es muy preocupante en un sistema democrático”, manifestó la portavoz del PSOE.

Robles confía en que con la nueva Ley de RTVE estas actuaciones terminen. “Vamos a aprobar una ley para modificar el sistema de elección del Consejo de Administración de RTVE, que ponga fin a estas prácticas. El PSOE tiene una apuesta clara y decidida por la transparencia y la información”, aseguró Robles.

Indicó que “el PP no quiere dar explicaciones en el tema de la Gürtel, como demostró el presidente del Gobierno, que no dio ningún tipo de información. Desgraciadamente, se está pudiendo comprobar que hay toda una política de tapar el caso Gürtel y la financiación del PP”.

