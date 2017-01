LA CONFERENCIA EPISCOPAL DICE QUE CUMPLE LA LEY EN LAS CUENTAS QUE PRESENTA AL GOBIERNO

Google Plus

El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, aseguró hoy que “la Conferencia Episcopal está cumpliendo las obligaciones legales” y que la Iglesia española “siempre” estará disponible a mostrar las cuentas que se le soliciten.

Giménez Barriocanal hizo estas declaraciones a Servimedia en relación a la iniciativa política presentada en el Congreso de los Diputados para que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la CEE y el destino del dinero que recibe de la casilla de la declaración del IRPF, pero evitó opinar sobre ella.

No obstante, insistió en que “todos los años la Iglesia presenta en el Ministerio de Justicia (Dirección General de Cooperación y Relaciones con la Confesiones) una completa memoria donde se detalla la cantidad recibida, el reparto del dinero, lo que supone en el conjunto de las diócesis y como se aplica, de acuerdo con los criterios solicitados por el Ministerio”.

“Además, en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal se puede consultar un resumen de la memoria que se presenta en el Ministerio de Justicia, sometido a revisión por una empresa auditora de prestigio internacional”, dijo a Servimedia.

La aportación del IRPF supone 23,5% del total del presupuesto de la Conferencia Episcopal, que cuenta con otras vías de financiación, como la aportación de los fieles, los ingresos de patrimonio y otros ingresos corrientes.

El responsable económico de los obispos aclaró también que desde 2007, en que entró en vigor el nuevo sistema de asignación tributaria, la Iglesia ya no recibe cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico, desapareciendo así lo que se conoce como complemento presupuestario.

“Este hecho es de una gran importancia puesto que, de este modo, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de las aportaciones de los fieles a través de las distintas formas establecidas para ello”, como el IRPF y los donativos, indicó.

TRANSPARENCIA

Con todo ello, la CEE recalca, como también hizo este viernes en una entrevista en la Cope recogida por Servimedia, que la Iglesia cuenta con “todo un plan de transparencia a disposición de los ciudadanos”, que la última memoria, abierta a cualquier consulta, muestra que se recibieron 250 millones “y a qué lo ha destinado” la CEE, y el “impacto” que tiene en la sociedad.

En la citada entrevista radiofónica también dijo que desconocía si el Tribunal de Cuentas puede controlar los ingresos de la CEE, porque “este organismo es un órgano fiscalizador de las partidas públicas y la Iglesia no depende del Gobierno”.

Además, Giménez Barriocanal indicó que gracias al dinero de los contribuyentes “se está ahorrando al Gobierno más de 2.600 millones en actividad educativa, la actividad cultural aporta a la economía española cerca de 30.000 millones de euros y se permite que cuatro millones de personas puedan ser asistidas en centros sociales de la Iglesia Católica”.

