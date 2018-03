LA CONFERENCIA EPISCOPAL DICE QUE EL ABAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS "NO SE PUEDE NEGAR A SACAR LOS RESTOS"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, dijo este viernes en el Fórum Europa que el “responsable” de permitir la exhumación de restos depositados en el Valle de los Caídos, como piden los tribunales, es Patrimonio Nacional, por lo que la comunidad benedictina que vive allí no puede obstaculizar esa medida.



Blázquez hizo esa apreciación durante un desayuno organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, acto que contó también con la presencia del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Felipe Esteban, para presentar la Semana Santa de la ciudad.

“Si la autoridad legítima, al abad del Valle, le dice aquí tenemos estos restos, mandemos que sean custodiados aquí, éste no se puede negar ni a recibirlos ni para sacarlos. El responsable en ese punto es Patrimonio Nacional”, sentenció.

A continuación, el cardenal, que considera que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, podría matizar el debate, explicó que “el abad, con su comunidad, va a rezar todos los días porque es una cruz, no podemos olvidar, y para los cristianos es el símbolo fundamental de la pacificación". "Entonces yo orientaría la reflexión distinguiendo estas dos competencias, que son distintas”, dijo en referencia a la función de Patrimonio Nacional y de los benedictinos.

COMPARECENCIA

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, remitió al Grupo Parlamentario Socialista pronunciarse más hondamente sobre esta cuestión, después de que sus compañeros senadores hayan pedido la comparecencia de Blázquez en el Parlamento para explicar por qué el abad Santiago Cantera no permite la exhumación de los restos como pide una sentencia y no acudiese al Senado a explicar su postura, como figuraba en el orden del día de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta celebrada esta semana.

“No es un tema que yo me haya formado”, se justificó Puente. “Espero que se solucione esta reclamación”, agregó, porque considera que “al final los restos mortales de una persona pertenecen a su familia y son sus descendientes quienes deben de decidir dónde quieren que reposen”. Si así lo han solicitado los familiares, añadió, “ahí” se debería “cerrar la discusión”.



