LA CONFEDERACIÓN ASPERGER DEMANDA MÁS RECURSOS PARA ESTOS ALUMNOS

- Tras la expulsión en Argentina de un alumno con este síndrome. La Confederación Asperger España demandó este martes más recursos en las aulas para los niños y niñas con este síndrome, después de que se haya conocido el caso de un alumno en Argentina que ha sido expulsado de su clase tras una reclamación colectiva de padres del resto de compañeros que pidieron su expulsión.

"En lugar de unirse y dedicar su movilización por algo positivo como buscar recursos o exigírselos a la Administración, han cargado contra el débil”, lamentó la presidenta de esta organización, Paloma Martínez, que explicó que los niños con Asperger tienen “conductas” diferentes a las del resto de alumnos pero se pueden afrontar con “recursos en las aulas”.

“Siempre que un alumno tiene necesidades especiales se hace una adaptación escolar”, explicó esta madre de un niño con Asperger en declaraciones a Servimedia. Defendió que el lugar de estos alumnos “es la escuela ordinaria” y no cualquier otro centro, ya que tienen “un nivel de inteligencia normal” y tan sólo precisan de ayuda en relación a habilidades sociales.

Estas personas presentan un estilo cognitivo particular y, frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas, detalló la Confederación Asperger España.

Madres y padres del colegio San Antonio de Padua de Argentina celebraron la expulsión de un alumno con Asperger a otra clase porque, según ellos, era conflictivo. La noticia, recogida por el periódico ‘El País’, se ha hecho viral por una conversación entre los padres que ha salido a la luz y en la que celebran la expulsión con comentarios como “bieeennnn iupiiiii” o “qué alivio, chicas”.

Desde la organización de familiares de personas con Asperger lamentaron que la protesta de estos padres se haya encaminado a expulsar al alumno afectado y no a reclamar recursos para atenderle correctamente, lo cual hubiera sido “positivo” para el niño.

