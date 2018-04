UN 25% DE LOS CONDUCTORES ESPAÑOLES NO SE HA REVISADO LA VISTA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

Uno de cada cuatro conductores españoles reconoce que no se ha revisado la vista en los dos últimos años, pese a que la visión es uno de los sentidos más importantes cuando se está al volante, según aseguró este viernes el Real Club Automóvil de España (RACE).



Por ello, el grupo Essilor, compañía líder mundial en lentes oftálmicas, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se han unido para concienciar a la población sobre la importancia de la visión en la conducción a través de un acuerdo global que en España se llevará a cabo de la mano del RACE.

Esta iniciativa se presentó este viernes coincidiendo con la inauguración del Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica (Optom) y ExpoÓptica, el Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, en una mesa redonda celebrada en Ifema (Madrid).

La mala visión es un importante factor de riesgo en la carretera, donde cada año fallecen en todo el mundo más de un millón de personas en accidentes de tráfico y en torno a 50 millones de personas resultan gravemente heridas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, uno de cada cinco conductores en el mundo no puede ver la carretera con claridad por problemas de visión, tal y como reflejan los datos de la FIA, lo que, extrapolado a España, supone más de cinco millones de conductores.

La importancia de la visión cobra especial relevancia en la carretera, ya que la agudeza visual afecta a los reflejos en la toma de decisiones y en la capacidad de reacción al volante. Por ejemplo, al circular a una velocidad de sólo 50 kilómetros por hora, un conductor que tiene una agudeza visual de 0,5 necesita tres segundos más para leer una señal de tráfico que un conductor con su agudeza visual en perfectas condiciones.

“Muchos conductores no son conscientes de que la mala visión es uno de los principales factores de riesgo en carretera y no realizan revisiones periódicas ni protegen sus ojos de los deslumbramientos cuando conducen de noche o en días soleados”, afirmó David Navarro, vicepresidente de Global Strategic Projects de Essilor.

“CAMINO A SEGUIR”

El nuevo acuerdo de colaboración entre el Essilor y el RACE tiene como objetivo aumentar la sensibilización sobre la importancia de realizar controles periódicos de la visión, proteger los ojos de los deslumbramientos y el sol en carretera y utilizar las lentes adecuadas para conducir.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo mundial que mantiene el grupo Essilor con la FIA y se materializará en el lanzamiento de campañas educativas y de concienciación dirigidas a conductores, motoristas, ciclistas y peatones para mejorar la seguridad vial.

“La vista es el sentido más importante a la hora de ponernos al volante, por lo que cualquier circunstancia que afecte de forma negativa a nuestras habilidades nos expone al riesgo de una manera directa. Si queremos reducir en los próximos años el número de heridos y fallecidos en carretera, este tipo de compromisos y acciones son el camino a seguir”, indicó el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia.



