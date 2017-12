CONDENADO A TRES AÑOS DE CÁRCEL POR INTENTAR AHOGAR A SU MÉDICO DE CABECERA

Google Plus

Un hombre de 50 años ha sido condenado a tres años de prisión tras agredir a su médico de cabecera y tratar de ahogarla, después de que ésta se negara a entregarle un informe médico que el agresor decía necesitar.



Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando un paciente acudió al Centro de Salud de Lardero (Logroño) para ser revisado por su médico de cabecera. Tras requerir un informe médico que la facultativa no consideró pertinente, éste la emprendió contra ella y comenzó a ahogarla hasta dejarla sin respiración, según consta en una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño.

Cuando estaba teniendo lugar esta agresión, una enfermera entró en la consulta alertada por los golpes y también fue agredida, pues el paciente –que ya había dejado a la médico en estado de semiinconsciencia- empezó a morderla en un brazo provocándole una lesión leve.

El paciente era considerado conflictivo por el personal del centro de salud y los trabajadores solían tomar medidas cuando éste aparecía por allí. De hecho, el agresor estaba obsesionado con que estaba enfermo y, según recoge el juez en su resolución, decía hablar “con la muerte” y se creía a sí mismo “gravemente enfermo”, motivo por el que había exigido el citado informe.

El informe forense del acusado determinó un diagnóstico de “trastorno de ansiedad generalizada” que se trataba con antidepresivos, al tiempo que detectó una “animadversión y obsesión” de este individuo hacia los profesionales de la sanidad, probablemente motivados por el pensamiento de que no hacían lo suficiente.

El magistrado considera que “conscientemente sabía lo que hacía”, por lo que ha decretado prisión por 36 meses y compensaciones económicas tanto para la doctora como para la enfermera.

“El hecho de que el acusado sujetara con fuerza y persistencia el cuello de la doctora es de tal gravedad que merece el castigo penal más alto”, señala el juez en su escrito. Y es que, según consta en la sentencia, este sujeto sabía que su acción impedía respirar a la facultativa y que podía ocasionar la muerte por asfixia, hecho por el que no ha mostrado arrepentimiento.

CONDENA “EJEMPLAR”

El Consejo General de Enfermería ha calificado esta sentencia como “ejemplar”, por lo que se muestran “muy satisfechos”. El presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja, Pedro Vidal, señaló que “gracias a la valentía de esta enfermera” pudo evitarse un desenlace aún peor para la doctora, que había dejado de recibir oxígeno.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, manifestó su satisfacción con esta sentencia y rechazó cualquier tipo de violencia.



