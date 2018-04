EL CONCURSO ‘VEO EVOLUCIÓN’ DE LA ONCE INVITA A LA POBLACIÓN A PLASMAR SU FOTO EN CINCO MILLONES DE CUPONES

Google Plus

La ONCE ha puesto en marcha ‘Veo Evolución’, un concurso fotográfico en el que el premio más destacado es que 19 ganadores verán plasmar su foto en cinco millones de cupones de la organización. Las fotografías ganadoras en cada autonomía y ciudad autónoma serán protagonistas de una colección que se emitirá en otoño de 2018.



El objetivo de este concurso, convocado para celebrar el 80 aniversario de la ONCE, es buscar las fotografías que mejor reflejen la evolución social, en cualquiera de sus facetas, en cada una de las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Está abierto a toda la ciudadanía y se encuentra abierto a la participación en la web ‘www.veoevolucion.es’.

Podrán participar todos los ciudadanos (aficionados y profesionales) a título personal, mayores de 18 años y residentes en España, de forma que cada participante podrá enviar hasta un máximo de tres fotografías en formato digital, indicando la comunidad o ciudad autónoma por la que concursa.

El plazo de recepción concluirá el viernes 20 de abril de 2018. El participante elegirá una única comunidad o ciudad autónoma por la que desee participar y por cada fotografía que envíe se le atribuirá una participación en este concurso. Las fotografías deben tener disposición horizontal, guardadas en formato ‘jpg’ y no pesar más de 5 Mb.

El concurso utilizará la web ‘www.veoevolucion.es’ como plataforma para recibir y exhibir las fotografías y la presentación de las mismas se realizará única y exclusivamente a través de esta web, en la que el participante encontrará el formulario de inscripción y registro para poder participar y votar en el concurso. Los datos requeridos para participar y/o votar son: nombre, apellidos, DNI, email y contraseña.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso