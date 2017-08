LOS CONCEJALES DE SANTIAGO SE FORMARÁN EN SENSIBILIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD CON INSERTA

- Gracias a un convenio que este viernes sucriben el Ayuntamiento de Santiago y la entidad de Fundación ONCE. Los concejales del Ayuntamiento de Santiago de Compostela se formarán en unas jornadas de sensibilización sobre discapacidad gracias a un acuerdo alcanzado con Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, y que se sellará este viernes para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad en el municipio.

El Consistorio e Inserta establecerán una colaboración cuyo objetivo último es “normalizar la discapacidad” mediante la inserción laboral y social de estas personas, explicó en declaraciones a Servimedia la directora regional en Galicia de esta entidad, Menchu Iglesias.

Además de promover cursos de formación, el convenio recoge que los ediles y los técnicos municipales participen en una jornada de sensibilización en torno a la discapacidad. “Los ciudadanos con discapacidad, cuando vamos a una administración, nos encontramos con problemas porque quienes nos atienden no saben cómo actuar”, expuso la responsable.

Por eso, la jornada tendrá por objeto que los responsables de la administración local “conozcan de primera mano la discapacidad” y trabajen por “eliminar los prejuicios y estereotipos que todavía nos persiguen”.

Iglesias adujo que, para lograr una normalización real de la discapacidad, es preciso involucrar tanto a las administraciones como a las empresas y los ciudadanos. Así, con este convenio se promoverán cursos en diferentes materias como emprendimiento para personas con discapacidad, en competencias digitales o búsqueda activa de empleo.

Y es que sólo en la zona de Santiago hay 3.000 personas con discapacidad inscritos en la bolsa de empleo y, por ende, posibles interesados en las iniciativas de Inserta. “Vamos trabajando anualmente en función de las necesidades de las personas y las necesidades de las empresas; de esta manera las conjugamos y tratamos de que haya un ajuste entre lo que quieren las personas y la demanda del mercado”, subrayó Iglesias.

De esta manera, se prevén cursos de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes -que incluyen certificado profesional-, de ofimática con obtención del Certificado de Competencias Digitales que expide la Junta de Galicia o cursos de garantía juvenil dirigidos a jóvenes que quieran ejercer como auxiliares en conservación y mejora de montes.

RETOS EN GALICIA

A estos se suman cursos de limpieza diaria de inmuebles, para formar a auxiliares de conserje, de atención al cliente o de manipulación de cargas con carretillas elevadoras. Paralelamente, esta entidad de la Fundación ONCE contacta con las empresa para saber sus necesidades e informar de las virtudes y ventajas de contratar a profesionales con discapacidad.

Todo este trabajo de Inserta está inspirado en la idea de visibilizar y normalizar la discapacidad porque, si no es así -según explicó Menchu Iglesias- “difícilmente vamos a llegar a la normalización en el empleo”.

Por último, la responsable de Inserta en Galicia aseguró que el acuerdo que se firmará mañana con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela recoge “acciones a corto plazo” y que en poco tiempo estarán en marcha. El convenio será suscrito este viernes a las 11 horas en la sede del consistorio por el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega.

Mientras, Inserta Galicia sigue trabajando por llegar a todos los rincones de esta región, que tiene la “dificultad añadida de la dispersión” poblacional y las zonas rurales, donde la normalización e inserción laboral de las personas con discapacidad también ha de llegar.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso