CRIS CONTRA EL CÁNCER CONCEDE TRES BECAS A INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN CENTROS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha promovido tres becas de investigación en centros de referencia en el extranjero a través de su acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) por una cuantía de 70.000 euros, duplicando la inversión de años anteriores.

Según detalló en un communicado, este año CRIS ha concedido una beca anual al doctor Marc Oliva, del Hospital Durán i Reynals del ICO Barcelona, que realizará su estancia en el Princess Margaret Cancer Center de Toronto, estudiando la microbiota de la saliva y del intestino (flora oral e intestinal) como marcador de respuesta a inmunoterapia en cáncer de cabeza y cuello.

En este sentido, Oliva destacó que “es importante a nivel profesional obtener una de las becas, pues significa una gran oportunidad de adquirir conocimientos que no se pueden adquirir en España”, y añadió que “también significa poder realizar proyectos de inmunooncología y traslacionales, que aquí son más escasos o no tiene la posibilidad de realizar”.

La segunda beca, con una duración de seis meses, ha sido para la doctora Elena Castro, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que realizará su estancia en el Institute of Cancer Research de Londres y centrará su investigación en identificar las mutaciones del cáncer de próstata más agresivas y definir nuevos tratamientos a través de biopsias líquidas.

Finalmente, la tercera beca, con una duración de cinco meses, ha sido concedida al doctor Robert Montal del Hospital Clinic de Barcelona, que realizará su estancia en la Escuela de Medicina Monte Sinai de Nueva York y centrará sus esfuerzos en buscar dianas terapéuticas en cáncer de hígado, utilizando las herramientas más avanzadas de estudio del genoma.

La directora de CRIS Contra el Cáncer, Marta Cardona, hizo hincapié en que “llevamos cinco años colaborando con SEOM para conceder becas para que nuestros investigadores españoles puedan traer las técnicas más punteras a nuestro país y avancemos más rápido en nuestra lucha contra el cáncer”, y remarcó que “es esencial apostar por la investigación de cáncer, porque es la única forma de luchar contra esta enfermedad, la investigación es vida”.

