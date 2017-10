VIOLENCIA GÉNERO. LAS COMUNIDADES SOCIALISTAS CALIFICAN DE “INSUFICIENTE” Y “TESTIMONIAL” EL PRESUPUESTO QUE EL GOBIERNO LES TRANSFIERE

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE calificaron este jueves de “insuficientes” y “testimoniales” las partidas presupuestarias que el Gobierno les trasfiere en materia de igualdad y violencia de género.

Así se expresaron los representantes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana a la entrada de la Conferencia Sectorial de Igualdad que se está celebrando en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para acordar los criterios de reparto y distribución entre las comunidades de los 700.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y atención a menores, así como el crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, manifestó que esta reunión “es un tema muy importante porque se valoran los créditos que se distribuyen por parte del Ministerio en materia de igualdad y en materia de violencia de género”, aunque precisó que se trata de “los créditos ordinarios, no los que se han establecido en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género”, ya que esos “todavía no sabemos cómo se van a materializar”.

Asimismo, argumentó que “vamos a poner de manifiesto que hay que recuperar y ampliar los créditos necesarios para que las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género se puedan llevar a cabo en todas las comunidades autónomas”.

Sobre su comunidad autónoma, Sánchez Rubio explicó que “en Andalucía hemos aprobado recientemente el presupuesto y hay un compromiso que supera los 42 millones de euros en materia de igualdad y más de 19,3 millones de euros en materia de lucha contra la violencia de género”.

Por ello, añadió que el reparto que se debate hoy “son partidas testimoniales si tenemos en cuenta que solo en el presupuesto de esta comunidad ya supera lo que destina el Gobierno para toda España y para nada resuelven los problemas que tenemos hoy”.

Por último, remarcó que “es muy importante que finalmente se plasme ese compromiso también en lo que se transfiere por parte de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas” y criticó que “hasta ahora, durante todos estos años después de la crisis ha habido un recorte que llega hasta el 37% que entendemos que hay que recuperar”.

“EL GOBIERNO TIENE QUE ESFORZARSE MÁS”

En el mismo sentido, el secretario autonómico de Igualdad e Inclusión Social de la Generalitat Valenciana, Alberto Ibáñez, indicó que se trata de “una reunión importante”, puesto que servirá para “dotar de más recursos” la lucha contra la violencia machista, aunque señaló que desgraciadamente siguen siendo insuficientes”, porque “no reflejan la situación de emergencia que estamos viviendo”.

A este respecto, precisó que “más que las comunidades autónomas hablemos de los repartos y de porcentajes, tenemos que decir hoy que el Gobierno de España tiene que esforzarse más y poner muchos más presupuestos”.

Sobre el reparto, Ibáñez afirmó que debe basarse en ”un criterio poblacional”, aunque añadió que se deben incluir “elementos correctores”, puesto que “hay que tener en cuenta que no es lo mismo vivir en una isla que vivir en la Península, así como no es lo mismo vivir en una urbe que en una población dispersa”.

