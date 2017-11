COMUNIDADES AUTÓNOMAS ADVIERTEN DE QUE LA FALTA DE MÉDICOS EN EL SNS AFECTA A LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, subrayó este miércoles que “la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su calidad asistencial dependen de que tengamos buenos recursos humanos y suficientes médicos”, ante lo que consideró grave situación por falta de personal ante el aumento de las jubilaciones, cuestión incluida en uno de los puntos del orden del día del Consejo Interterritorial del SNS que se celebró hoy en Madrid.

Montón hizo estas declaraciones antes del comienzo de la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del SNS que se celebra en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad bajo la presidencia de la ministra Dolors Montserrat. Un encuentro al que han acudido todos los consejeros de Sanidad, a excepción de la comunidad catalana.

La consejera valenciana aseguró, además, que con respecto a esta falta de personal médico “vamos a instar al Gobierno para que forme una comisión para poder tomar decisiones a corto y largo plazo, ya que este grave problema no se va a poder abordar en un Consejo Interterritorial como éste. Habrá que ver también el número de plazas de Medicina que se ofertan y las plazas MIR”.

Sobre este asunto, el consejero de Sanidad de Navarra, Fernando Domínguez, explicó que su comunidad ha propuesto un grupo de trabajo que permita una planificación estratégica de los recursos humanos del SNS “con la idea de hacer un modelo estatal de plantillas que aproveche las capacidades y competencias de todos los profesionales. Este es un problema que apremia y este tema nos preocupa mucho”.

“De hecho, nosotros ya hemos prorrogado las jubilaciones de los profesionales que lo deseen, así como realizado campañas de captación de profesionales a través del propio Colegio de Médicos. Estas propuestas serian totalmente factibles a nivel estatal pero mejor si se hacen de forma consensuada entre todas las comunidades autónomas”.

Es un problema que también preocupa a las consejeras de sanidad de Baleares y Andalucía, Patricia Gómez y Marina Álvarez, respectivamente, quienes afirmaron que esta falta de personal médico debe ser solucinado lo antes posible.

Asimismo, el consejero de Sanidad del País Vasco, Jon Darpón, hizo hincapié en que “es más importante incrementar el número de plazas MIR en las comunidades autónomas. El problema no está tanto en el numero de estudiantes que finaliza la carrera de Medicina como en el numero de plazas de las difrentes especialidades, incluida la medicina de familia. Una solución podría ser que el Ministerio de Sanidad autorice a las comunidades la acreditación de sus propias plazas, al menos temporalmente para no estar pendientes de la acreditación ministerial que tarda meses y meses”.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez, recalcó que cada estudiante de Medicina debería tener garantizada la especialización, ya que “no tiene sentido que formemos médicos que luego no pueden trabajar en el sistema público”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso