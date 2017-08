UN JOVEN CON UNA PIERNA AMPUTADA RECLAMA A LA COMUNIDAD VALENCIANA QUE LE PERMITA APARCAR EN PLAZAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Juan Antonio Sepulcre, de 29 años, que sufrió una amputación por encima de la rodilla izquierda, ha reclamado a la delegación de Alicante de la Dirección General de Diversidad Funcional de la Generalitat Valenciana que le reconozca el baremo de movilidad reducida que, a su juicio, le corresponde y le permita así aparcar en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Sepulcre, que inició una petición en Change.org, explica en esta web que cuando tenía 20 años le diagnosticaron “un cáncer de hueso conocido como osteosarcoma en el peroné izquierdo” y “tras un tratamiento de quimioterapia pasé por quirófano y sufrí una amputación por encima de la rodilla”, recuperándose “al 100%” del cáncer.

Como consecuencia, detalla que “desde entonces llevo una prótesis para poder caminar”, la cual “me ha ayudado a recuperar mi vida normal”, pero “si la llevo demasiadas horas me produce úlceras, eczemas y dolores”.

“Por eso, cuando la llevo puesta más de 8 horas me la tengo que quitar para poder descansar el muñón”, manifiesta Sepulcre, que añade que “en el tiempo en el que necesito descansar y estoy sin prótesis, me desplazo con unas muletas que limitan mucho mis movimientos”.

En este sentido, denuncia que le acreditaron cinco puntos de movilidad reducida, cuando “para acceder a la tarjeta especial de aparcamiento, por ejemplo, hacen falta siete”. “Yo no siempre puedo aparcar en los huecos normales porque son demasiado estrechos y una prótesis no se pliega igual que una pierna natural, así que necesito más espacio del habitual para salir y entrar del coche”, prosigue.

MÁS DE 37.000 FIRMAS

A día de hoy, más de 37.000 personas han firmado la petición iniciada por Sepulcre para reclamar a la delegación de Alicante de la Dirección General de Diversidad Funcional que "admita el baremo de movilidad reducida que me corresponde debido a la pierna que tengo amputada y a las limitaciones de movilidad que eso supone".

El joven destaca también que “mi acreditación actual tampoco me da derecho al IVA reducido al comprar un vehículo”, lo cual supone un perjuicio ya que “por ley tengo prohibido llevar un coche manual”, por lo que “necesito comprarme uno automático (que es más caro) o pagar la adaptación de uno manual para poder utilizarlo”.

