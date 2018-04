MADRID. LA COMUNIDAD RESPONDE A SATSE QUE LAS OBRAS DEL CENTRO DE MENORES DE HORTALEZA TERMINARÁN EN TRES MESES

Google Plus

La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid afirmó este jueves que el suministro eléctrico en el centro de menores de Hortaleza “se reactivará en cuanto finalicen las obras”, es decir, “en un plazo no superior a tres meses”.



Así lo señaló la consejería en un comunicado emitido con motivo de la denuncia del sindicato de enfermería Satse, que hizo hincapié en que “más que en obras, parece estar esperando su demolición”, teniendo en cuenta que este centro atraviesa “plagas de piojos, chinches y sarna”, dadas las condiciones en la infraestructura e higiene.

Asimismo, este sindicato calificó de “preocupante” que los trabajadores se encuentren con “enchufes e interruptores colgando” y “espacios sin luz eléctrica”, mientras que los cuidadores del turno de noche “tienen que turnarse para ocupar el único sillón existente pasando gran parte de la noche en sillas de plástico”.

Tras esto, la Consejería explicó que “como consecuencia de las obras de mejora en ejecución, en las zonas afectadas se ha procedido al corte del suministro eléctrico, de acuerdo con el preceptivo Plan de Seguridad y Salud de las Obras”, y añadió que este suministro “se reactivará en cuanto finalicen las mismas, en un plazo no superior a tres meses”. “En estas zonas, actualmente, no está autorizado el acceso”, aclaró.

En este sentido, remarcó que “el Gobierno regional tiene un compromiso con los menores protegidos, a los que garantiza su mayor bienestar”, así como “con los profesionales, a los que trata de facilitar su labor diaria”.

419.500 EUROS INVERTIDOS

La Consejería de Políticas Sociales y Familia explicó que “desde que este centro pasó a depender de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en enero de 2016, se han acometido diversas actuaciones de mejora, incluidas obras recientes”, y “se han realizado con carácter preventivo y periodicidad cuatrimestral las operaciones de desinsectación y desinfección precisas, a través de empresas especializadas”.

En concreto, detalló que “durante este tiempo y hasta la fecha se han acometido distintas inversiones en materia de suministros, mejora de instalaciones y equipamiento, por un importe de 289.500 euros”, a los que se añade una inversión de 130.000 euros por “los gastos de la obra que actualmente se está desarrollando”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso