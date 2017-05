LA ONU ABRE UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE PRENSA SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS

La ONU ha acordado abrir un canal de comunicación permanente con las organizaciones internacionales de prensa dedicado a la seguridad de los periodistas en situaciones de emergencia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha trasladado este compromiso a las organizaciones de periodistas que trabajan por la defensa de la libertad de prensa, según ha informado Reporteros si Fronteras en un comunicado.

Guterres ha tomado esta decisión después de que Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA) se entrevistaran con él el pasado febrero, para pedirle que nombrara un representante especial encargado de la seguridad de los periodistas.

"El secretario general de la ONU nos expresó su voluntad de que se tomen medidas inmediatas para mejorar la seguridad de los periodistas que trabajan en el lugar de los hechos y nos indicó que sus colaboradores más cercanos trabajan en este sentido. En una segunda fase, continuará estudiando nuestra propuesta inicial sobre la creación del puesto de Representante Especial", afirmó Christophe Deloire, secretario general de RSF. “Apreciamos mucho su compromiso en esta área y celebramos su decisión. No podremos encontrar soluciones a los mayores problemas a escala mundial, como la cuestión medioambiental o la lucha contra el extremismo, sin el trabajo de los periodistas”, añadió Deloire.

El director del Comité Para la Protección de los Periodistaas (CPJ), Joel Simon, afirmó que "en un periodo en que las amenazas contra periodistas alcanzan un nivel sin precedentes en el mundo, agradecemos la decisión del secretario general, que demuestra su voluntad de defender la importancia de la prensa a escala internacional con la creación de este canal de comunicación permanente destinado a situaciones de emergencia”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso