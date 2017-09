LA COMISIÓN DE EMPLEO DEL PARLAMENTO EUROPEO ALABA EL MODELO SOCIOLABORAL DE LA ONCE

Miembros de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo han participado en una jornada en la que pudieron acercarse al modelo sociolaboral de la ONCE, su Fundación e ILUNION, durante una visita a Madrid en la que alabaron esta iniciativa española, única en el mundo, y consideraron que puede hacerse extensible al resto de países de la Unión Europea (UE).

Encabezados por su presidenta, la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, los europarlamentarios de esta Comisión del Parlamento están contrastando, entre otras cuestiones, cómo se desarrolla en España la Ley de Accesibilidad y cómo se aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en el acceso al empleo. Y para ello mantendrán reuniones también con representantes políticos y sociales, entre ellos miembros del Congreso de los Diputados y del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Tras la reunión con una delegación de la ONCE, liderada por Ana Peláez, consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la ONCE, Zdanoka aseguró que “creo que este modelo socio laboral y empresarial que está desarrollando la ONCE y su Fundación podría utilizarse en toda la Unión Europea.

La combinación entre una fundación y el sector empresarial es la manera de involucrar a todas las partes, y esto no ocurre en muchos estados miembro, incluido el mío, Letonia, por lo que tenemos que aprender mucho de la ONCE para involucrar más en la sociedad a las personas con discapacidad”.

En la visita han participado los europarlamentarios polacos Agnieska Kozlowska-Rajewicz y Marek Plura, el británico Sion Simon y los españoles Rosa Estarás y Paloma López, acompañados por el director de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y Oscar Da Pena, director corporativo de organización y desarrollo de ILUNION.

PROYECTO QUE IMPRESIONA

“Estoy impresionada con este proyecto, no sólo por su dimensión sino por el uso tan acertado de los distintos instrumentos que son necesarios para que esa contratación llegue a buen puerto. Desde toda la labor de cualificación y formación de personas con discapacidad hasta una buena prospección del mercado para saber exactamente que demanda el propio mercado laboral”, explicó Agnieska Kozlowska-Rajewicz, mientras que Paloma López expresó que “es verdaderamente significativa la cantidad de empleo que se puede generar y la importancia que tiene que se reciba el apoyo de las administraciones” y también que se pueda exportar el modelo de la ONCE “como buenas prácticas”.

El eurodiputado con discapacidad Marek Plura opinó que “es fundamental la presencia activa de las organizaciones de las personas con discapacidad en la vida política para conseguir aplicar adecuadamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, a lo que Rosa Estarás añadió que la forma de trabajar de la ONCE “ha de exportarse, porque es el ejemplo de un trabajo bien hecho, un modelo que además ayuda a las instancias europeas a generar un impulso muy importante a la hora de diseñar políticas más integradoras”.

