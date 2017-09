LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DEL SENADO DA VÍA LIBRE A QUE EL PRESIDENTE DE RTVE SEA ELEGIDO POR TRES QUINTOS

El Senado inició este lunes la tramitación de la proposición del PSOE para la reforma de la Ley de RTVE que aprobó por consenso el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 22 de junio.

La Comisión Constitucional de la Cámara Alta aprobó por 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, un dictamen de ponencia celebrada previamente que incorpora al texto del Congreso las enmiendas anunciadas por el PP. Las enmiendas de la oposición han quedado vivas para el próximo debate en Pleno.

La enmienda del PP de mayor calado es la que establece en tres quintos(no en mayoría absoluta, como decidió el Congreso) la mayoría parlamentaria necesaria para elegir en segunda vuelta a los vocales y al presidente del Consejo de RTVE en el caso de que no se alcance en primera votación los dos tercios.

Mientras Ciudadanos y Podemos han rechazado esta enmienda porque la interpretan como un acuerdo de PSOE y PP para repartirse los consejeros (les alcanzarían sus votos para sacar la votación adelante), los socialistas han dado versiones contradictorias: mientras su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha dicho que no hay ningún acuerdo cerrado con el PP con vistas al trámite del Senado, el PSOE aseguró en un comunicado de prensa que habían llegado a un acercamiento con el PP en torno a varias enmiendas, incluida la de los tres quintos, porque los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta y la proposición de ley corre riesgo de ser bloqueada.

Este lunes, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Óscar López, no quiso dar pistas sobre lo que ocurrirá finalmente en el Pleno, y se limitó a señalar que confía en que finalmente la proposición reciba el apoyo de todos los grupos, como sucedió en el Congreso. López señaló que en el trámite de ponencia y comisión se ha decidido dar apoyo a las enmiendas del PP para buscar acuerdos transaccionales en torno entre todos los grupos en el Pleno que se celebrará esta semana.

Otra enmienda de las planteadas por el PP es que el Consejo de RTVE tenga 10 miembros. Esta enmienda pretende corregir el error del texto aprobado por el Congreso, que en un punto hablaba de que el nuevo órgano tendría 12 miembros (lo propuesto por el redactado inicial del PSOE), y en otro se decía que se seguiría con los 9 actuales (como quiere el PP).

"VOLUNTAD DE CONSENSO"

Por el PP, el senador Joaquín Luis Ramírez manifestó la “voluntad” de su grupo de “reproducir en el Senado el consenso” que cosechó la proposición en la Cámara Baja. A su juicio, ese nuevo acuerdo en el Senado es posible porque las enmiendas de su grupo buscan sobre todo corregir los "errores" del texto aprobado por el Congreso y, además, muchas de las enmiendas de la oposición son de “carácter técnico y matices” que “si podemos pactar, pactaremos”.

En representación de Podemos, Pilar Lima aludió al hipotético acuerdo entre PP y PSOE para denunciar que su grupo “no entiende el uso que se pretende hacer del Senado” para desbaratar el consenso alcanzado para la reforma de la ley de RTVE en el Congreso.

La senadora explicó las enmiendas de su grupo: exigencia de que se garantice paridad de género en la composición del Consejo, concurso público para la elección de los consejeros y 12 integrantes del Consejo, con representación de los trabajadores de la corporación, no necesariamente de los sindicatos mayoritarios.

Sobre la intervención de la representante de Podemos, el socialista Óscar López dijo que el PSOE apoya el concurso público y espera “convencer al PP” para lograr “una fórmula más dura de garantía” de un Consejo paritario hombres-mujeres.

