LA COMISARIA DE EMPLEO CONOCE LA LABOR DE FORMACIÓN DE FUNDACIÓN ONCE Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO

- Marianne Thyssen visita la feria ’60 aniversario del Fondo Social Europeo'. La comisaria europea de Empleo, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, conoció este sábado la labor conjunta que desempeñan Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo (FSE) a través de programas operativos destinados a favorecer la formación y el empleo de las personas con discapacidad en España.

Estos programas operativos, desarrollados desde el año 2000 gracias a la colaboración de la sociedad civil y la administración pública, han permitido que se atienda a más de 253.000 personas con discapacidad que buscaban empleo, se forme a otras 88.400, se formalicen 70.117 contratos y se apoye a un total de 401 emprendedores con discapacidad.

Thyssen visitó la feria ’60 aniversario del Fondo Social Europeo: competitividad y empleo para las personas con discapacidad en España’, ubicada en el Centro Deportivo y Cultural (CDC) de la ONCE en Madrid, lugar que acoge también este fin de semana la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF).

En su visita, la representante europea conoció durante una hora y de la mano de sus protagonistas varios proyectos desarrollados en el marco de la colaboración entre Fundación ONCE y el FSE. En concreto, se informó sobre los negocios de cuatro personas emprendedoras con discapacidad y sobre las experiencias de jóvenes universitarios con discapacidad participantes en los programas de Becas Oportunidad al Talento, y Becas CRUE-Fundación ONCE, que cuentan con la financiación del Fondo Social Europeo.

Además, la comisaria Thyssen pudo dialogar con un empresario y una trabajadora que se han beneficiado de los servicios de orientación, formación e intermediación laboral que presta Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE especializada en captar talento de personas con discapacidad.

La comisaria europea de Empleo, Capacidades y Movilidad Laboral estuvo acompañada en su visita a la feria ’60 aniversario del Fondo Social Europeo’, entre otros, por el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda; la vicepresidenta de Políticas Sociales e Igualdad de la ONCE, Patricia Sanz; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y Maria Tussy, jefa del Departamento de Programas Europeos de Fundación ONCE.

Marianne Thyssen puso de relieve la importancia de alianzas público privadas como los Programas Operativos que viene desarrollando Fundación ONCE desde el año 2000 junto con el Fondo Social Europeo. “Hemos visto buenos ejemplos de los que tenemos más allá de beneficios económicos, sino que también tenemos beneficios sociales”. “Con programas como los conocidos, las personas con discapacidad pueden vivir cada vez más de forma independiente”, reiteró.

Por su parte, Miguel Carballeda destacó como a través de las distintas acciones que lleva a cabo la ONCE y su Fundación, como por ejemplo los distintos Programas que se han desarrollado con el apoyo del Fondo Social Europeo, se generan oportunidades de vida. “Hemos cumplido y generado un alto nivel de confianza con la felicitación que hemos recibido por parte de la Comisaria al comprobar de primera mano lo que estamos haciendo en alianza con la Unión Europea”, remarcó Carballeda.

CASA INTELIGENTE

Además, la comisaria Thyssen visitó la casa inteligente, accesible y sostenible que Fundación ONCE mantiene expuesta estos días en Madrid en el mismo Centro Deportivo y Cultural de la ONCE. Se trata de una iniciativa de Fundación ONCE puesta en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad.

Es una estancia de más de 100 metros cuadrados que cuenta con un centenar de soluciones tecnológicas para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto.

Entre los avances que incorpora figuran alfombras con detección de presencia; balizas Beepcons, desarrolladas por ILUNION, que están especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable, o una mirilla digital.

Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y hall de entrada, la estancia se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y estética.



