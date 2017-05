COMIENZA LA V EDICIÓN DE ‘UNA MIRADA DIFERENTE’, FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN TORNO A LA DISCAPACIDAD

El Centro Dramático Nacional acoge desde hoy ‘Una mirada diferente’, festival de artes escénicas y discapacidad que se celebrará hasta el 4 de junio con el objetivo de mejorar la visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en la vida cultural.

La programación de esta edición sigue apostando por la excelencia y profesionalidad de los espectáculos, procurando mostrar una diversidad de estilos y visibilizar los diferentes tipos de discapacidad.

Los asistentes podrán disfrutar en el Teatro Valle-Inclán de nueve espectáculos diferentes durante los 10 días que dura el festival, por el que pasarán compañías nacionales e internacionales, como ‘Do you know what you are doing now?’, de la compañía norteamericana de danza inclusiva Full Radius Dance, o el espectáculo ‘Despiezados’, del grupo de música electrónica Naranja Imaginarion entre otros.

Junto con estos espectáculos, también se podrá disfrutar de otras actividades como el taller que Full Radius Dance va a impartir para profesionales y amantes de la danza con y sin discapacidad gracias a la colaboración del Ballet Nacional de España, que lo acogerá en su sede, o el taller infantil ‘Alicias buscan maravillas’ a cargo de Lucía Miranda.

Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, participa como entidad patrocinadora y colaboradora del festival desde el año 2013. Durante estos cinco años se han entregado 62 becas de formación a artistas con discapacidad y se ha conectado a 242 personas con discapacidad vinculadas a las artes escénicas y musicales.

Todas las funciones que se representan dentro del festival son accesibles al público con discapacidad a través del programa Teatro Accesible y Fundación Vodafone España, que incluye diferentes sistemas de accesibilidad como el sobretitulado, el bucle de inducción magnética, la audiodescripción o intérpretes en lengua de signos en escena.

