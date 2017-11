COMIENZA UNA CAMPAÑA PARA INFORMAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS BIOMARCADORES EN CÁNCER DE PULMÓN

Google Plus

La campaña ‘Conoce, Habla, Actúa’ se ha puesto en marcha para dar a conocer a la sociedad la importancia de los biomarcadores o moléculas que se encuentran en el tejido tumoral a la hora de elegir un tratamiento personalizado para los pacientes con cáncer de pulmón, una iniciativa que ha sido presentada este lunes por varias sociedades cientificas relacionadas con esta enfermedad.

Esta campaña, que subraya la importancia de agrupar todas las piezas de esta patología para determinar de qué terapia se podrá beneficiar el paciente, está avalada por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la asociación Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (Icapem), la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Según explicaron los expertos, en el cáncer en general y en los tumores de pulmón en particular los tratamientos son cada día más individualizados gracias al análisis de biomarcadores. En los últimos años, el descubrimiento de determinados biomarcadores específicos de diferentes subtipos de cáncer de pulmón ha sido clave para individualizar su tratamiento. Por eso, la campaña pone el acento en la importancia de que oncólogos y pacientes dispongan de todas las piezas, de toda la información sobre el tipo de cáncer de pulmón de cada paciente.

Los tests de biomarcadores son especialmente útiles en el tipo de cáncer de pulmón denominado no microcítico (CPNM), el cáncer de pulmón más frecuente, pues representa alrededor del 85 % de todos los casos.

En cuanto a los últimos datos, la doctora Rosario García Campelo, portavoz de SEOM, apuntó en rueda de prensa que “el número total de nuevos casos de cáncer en España en 2015 fue de 247.771. El cáncer de pulmón, con 28.347 casos anuales, constituye el tercer tumor más frecuente en España tras el cáncer colorrectal y el cáncer de próstata”.

Además, “el cáncer de pulmón encabeza el mayor número de fallecimientos por cáncer en España, con 21.220 muertes en el año 2014, seguido del cáncer colorrectal, cáncer de páncreas, mama y próstata”, lo que supone que en 2016 murieron 20 veces más personas por esta enfermedad que por accidentes de tráfico .

En cuanto a los biomarcadores, el doctor Federico Rojo, representante de la SEAP, subrayó que “el diagnóstico de cáncer de pulmón ha cambiado en los últimos 10 años gracias a la multitud de biomarcadores que determinan qué fármacos pueden emplearse en cada paciente concreto. De hecho, hace unos años hicimos una encuesta y pudimos comprobar que el 20% de los pacientes con cáncer en general aún no tenían acceso a estos biomarcadores pero este porcentaje se está reduciendo”.

A este respecto, el doctor José Miguel Sánchez, portavoz del GECP, destacó dos de los principales avances en el cáncer de pulmón en los últimos años: “la identificación de subtipos de tumores basados en una alteración molecular tratable y la incorporación de la inmunoterapia al arsenal terapéutico, tanto en segunda línea como en primera línea en determinados pacientes”.

Además, todos los expertos coincidieron en que el tabaco es el principal factor de riesgo de esta enfermedad, ya que el 80% de los enfermos tienen una historia previa de tabaquismo.

La campaña ‘Conoce, Habla, Actúa’ cuenta con el apoyo de la compañía biofarmacéutica MSD, por lo que tanto el vídeo como el resto de materiales de la campaña están disponibles en: https://www.msdsalud.es.

