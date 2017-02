COMIENZA UNA CAMPAÑA PARA ESTERILIZAR A MASCOTAS A PRECIOS BAJOS EN MADRID Y CATALUÑA

Google Plus

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada) inició hoy en Cataluña y Madrid la sexta edición de 'Sóc Responsable', una campaña para identificar y esterilizar animales de compañía a precios reducidos a través de centros veterinarios adheridos a la campaña.

Las personas que quieran beneficiarse de los precios promocionales, según informó Faada en una nota, tendrán que tener al animal identificado (o identificarlo durante la campaña) e inscribirse en la página web 'www.socresponsable.org'.

La campaña, que durará hasta el 30 de abril, nació con la voluntad de facilitar la esterilización e identificación de gatos, perros y hurones de particulares, a la vez que hace una labor de concienciación social.

En la pasada edición se realizaron 9.621 esterilizaciones y 5.404 identificaciones en tres meses en los casi 250 centros veterinarios que participaron en la campaña.

En esta edición, Faada pretende incidir en la importancia de la esterilización para prevenir la sobrepoblación de estos animales. Según datos de la fundación, en España, protectoras y perreras recogen cada año más de 140.000 animales de compañía, y uno de los motivos por los que la cifra no se reduce es la cría particular.

La responsable de la campaña de Faada, Alba Jornet, destacó que "muchos particulares no se dan cuenta de que si hacen criar a sus perros y gatos, provocan que las protectoras y refugios estén más saturados, puesto que esos animales quitan la oportunidad de adopción de los que ya están esperando una familia en una jaula".

Para concienciar a la sociedad, la campaña viene acompañada de un vídeo cuyo lema es 'Esterilizar a tu animal salva vidas'.

