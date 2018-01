LOS MAYORES DE 60 AÑOS QUE COMBINAN VARIOS HÁBITOS SALUDABLES UTILIZAN MENOS SERVICIOS SANITARIOS

Google Plus

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han comprobado que la combinación de varios hábitos saludables como no fumar, hacer ejercicio físico, mantener una dieta mediterránea y dormir una media de siete horas reduce a la mitad el uso de los servicios sanitarios por parte de los pacientes mayores de 60 años.



Según informó este lunes la UAM, este trabajo publicado en la revista ‘American Journal of Preventive Medicine’, analizó varios hábitos saludables como nunca haber fumado, ser físicamente activo, seguir una dieta mediterránea, dormir entre siete y ocho horas al día, estar sentado menos de ocho horas diarias y no vivir solo.

El director del estudio e investigador del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UAM, José Ramón Banegas, explicó que “realizar un trabajo como este era potencialmente relevante a priori por varias razones. Primero: la adherencia a los hábitos saludables en las personas mayores es baja. Segundo: mejores estados de salud se han asociado a menores gastos sanitarios. Y tercero: intervenir sobre varios hábitos saludables podría ser más eficaz que sobre hábitos aislados”.

“Por cada hábito saludable adicional, disminuía un 18% el riesgo de polifarmacia (más de cinco medicamentos al día); un 13% el riesgo de acudir frecuentemente a la atención primaria, y un 15% el riesgo de ser hospitalizado al menos una vez al año”, añadió.

Además, los investigadores subrayaron que esta disminución en las visitas de Atención Primaria y las hospitalizaciones asociadas con un estilo de vida saludable “podría conducir a una mejor atención debido a la menor carga de trabajo, listas de espera más cortas y una reducción de las complicaciones que conlleva la hospitalización”. Este trabajo de investigación se llevó a cabo con ayuda del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y fondos Europeos Feder/FSE.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso