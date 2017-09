LA COMBINACIÓN DE DOS MEDICAMENTOS MEJORA LA SUPERVIVIENCIA DE PACIENTES CON CÁNCER DE PIEL

Google Plus

Dos estudios dados a conocer en el Congreso Euriopeo de Oncología (ESMO) que se celebra en Madrid y publicados en paralelo en la revista ‘The New England Journal of Medicine’ (NEJM ) aseguran que se ha logrado mejorar los actuales tratamientos estándar en pacientes con la forma más avanzada de cáncer de piel.

Uno de los ensayos clínicos, COMBI-AD, ha demostrado que la terapia combinada con dos medicamentos (dabrafenib y trametinib) duplica el tiempo que los pacientes con melanoma en fase III y una mutación en el gen BRAF permanecen libres de enfermedad.

870 pacientes con melanoma en fase III fueron asignados para recibir esta combinación de tratamiento durante 12 meses o bien un placebo (sustancia inactiva) tras una cirugía para extirparles metástasis en los ganglios linfáticos. Al cabo de 2,8 años de seguimiento, el tratamiento redujo el riesgo de recaídas o muerte un 53% en comparación con el placebo .

“Estos son los mejores resultados nunca vistos en el tratamiento adyuvante [después de la cirugía] del melanoma en fase III”, señaló el doctor Axel Hauschild, profesor de Dermatología de la Universidad de Kiel (Alemania) e investigador principal del estudio.

Los dos medicamentos usados en este estudio COMBI-AD son dianas dirigidas, es decir, que actúan contra ‘fallos’ específicos de las células tumorales.

“Estos resultados suponen una nueva y atractiva opción de tratamiento para los pacientes con mutación en BRAF, que representan aproximadamente la mitad de los pacientes con melanoma”, aseguró el doctor Oliver Michielin, coordinador del ESMO Melanoma Faculty.

Del segundo de los estudios, dice el doctor Jeffrey Weber, del NYU Langone Health de Nueva York (Estados Unidos), que los resultados del ensayo, en el que partciparon casi 1.000 personas son claramente favorables al medicamento nivolumab en pacientes con cáncer avanzado de piel, no sólo por la reducción en las recaídas sino por el mejor perfil de toxicidad del fármaco.

