SÁNCHEZ: "COLOQUÉ DE TERTULIANA A LIBERTAD MARTÍNEZ PORQUE ME LO PIDIÓ ELLA. IGNACIO GONZÁLEZ NO ME HA PEDIDO NADA"

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, reveló hoy en el Senado que fue él quien "personalmente" colocó como tertuliana en la corporación a la exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid Libertad Martínez, después de que se lo pidiera ella, y es falso que se haya fichado a nadie por sugerencia del expresidente Ignacio González.

Durante su comparecencia ante la comisión mixta de control parlamentario de RTVE, Sánchez contestó a una pregunta del diputado del PSOE José Miguel Camacho sobre el auto del juez del 'caso Lezo' que asegura textualmente que “el señor Ignacio González habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen'".

En los últimos días, distintos medios han publicado que esa periodista de confianza sería la exparlamentaria regional de IU en Madrid Libertad Martínez, y el presidente de RTVE no dudó en mencionarla en su respuesta al PSOE.

“No puedo abrir ninguna investigación porque le garantizo que el señor González no ha colocado absolutamente a nadie, ni para hablar de él, ni de su confianza ni de su desconfianza (…) Ni directamente ni por persona interpuesta ha colocado a nadie en RTVE”, comenzó diciendo Sánchez.

A continuación, el responsable de Prado del Rey dijo que pese a que haya salido publicado en un auto una hipotética intermediación de González en el fichaje de una periodista, “también existen las madrastras, las calabazas, los espejos y el cuento de Cenicienta”, y la realidad es la que él se proponía revelar en la Cámara Alta.

Lo hizo en estos términos: “A mí hay una señora que me llama el 13 de agosto del año pasado, estoy en bañador en una piscina... una señora que me conocía solamente de atacarme en la Asamblea de Madrid, no conozco a nadie que haya sido más cruel conmigo, que ideológicamente está en las antípodas mías, de Izquierda Unida o del PCE, que me ponía a parir cuando yo iba a la Asamblea como director general de Telemadrid. Se llama Libertad Martínez. Y me pide que a ver si le puedo echar una mano y colocarla en una tertulia en RTVE. Yo pensé, ...digo..., joder, después de todo lo que me dijo, que me tenga que llamar a mí,... pero cada uno es como es y yo soy como soy”.

Después, al regreso de las vacaciones, Sánchez hizo “la gestión para que la metieran de tertuliana, como hay cientos, y empezó el 7 de septiembre en Radio Nacional. El tema de la televisión es más complicado porque ahí hay ‘overbooking’, hay un follón, es un lío…Se lo digo al director y me dice que a quién quito”.

Libertad Martínez, continuó Sánchez su relato, no empezó hasta el 16 de enero y "ha ido cinco veces desde entonces", "a 75 euros cada vez”, la última de ellas el 21 de abril y "en su intervención habló sobre el tema de don Ignacio González". “He dicho que miraran a ver, pero bueno, se podía hablar bien del señor González, no creo que aquí estemos contra la sagrada libertad de expresión, pero parece ser que tampoco”.

“A esta persona la coloco yo, personalmente yo. Se lo prometo y se lo juro, cuando me llama y me lo pide. No intervino para nada el señor González, ni jamás el señor González me ha pedido nada, ni colocar a ninguna periodista, jamás, se lo garantizo”.

El diputado del PSOE José Miguel Camacho mantuvo que Sánchez debería haber abierto una investigación porque es algo que “sale en el auto de un juez” y “porque hay pruebas”.

