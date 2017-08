EL CÓLERA EN YEMEN LLEGA A 500.000 CASOS SOSPECHOSOS, SEGÚN LA OMS

La epidemia de cólera en Yemen ha alcanzado este año la cifra de 500.000 casos sospechosos y casi 2.000 personas han muerto desde que el brote comenzara a extenderse rápidamente por este país africano a finales del pasado mes de abril.

Así lo afirmó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que precisó que esta cifra se alcanzó ayer domingo. El número de casos en todo el país ha disminuido desde comienzos de julio, sobre todo en las zonas más afectadas, cada día se infectan unas 5.000 personas.

Esta agencia de la ONU indicó que la propagación del cólera se ha desacelerado significativamente en algunas áreas en comparación con los niveles máximos, pero la enfermedad todavía se está propagando rápidamente en los distritos más recientemente afectados, que registran un gran número de casos.

La epidemia de cólera en Yemen, actualmente la más grande del mundo, se ha expandido rápidamente debido al deterioro de las condiciones de higiene y saneamiento, y las interrupciones del suministro de agua en todo el país. Millones de personas están sin agua potable y la recolección de residuos ha cesado en las principales ciudades.

La OMS indicó que el sistema de salud de Yemen está “colapsado”, con más de la mitad de los centros sanitarios cerrados al quedar dañados o destruidos por el conflicto o por falta de fondos. “La escasez de medicamentos es persistente y generalizada, y 30.000 trabajadores sanitarios cruciales no reciben salarios en casi un año”, añadió.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que “los trabajadores de salud de Yemen están operando en condiciones imposibles” y que “miles de personas están enfermas, pero no hay suficientes hospitales, no hay suficientes medicinas, no hay suficiente agua limpia...”. “Estos médicos y estas enfermeras son la columna vertebral de la respuesta de salud, sin ellos no podemos hacer nada en Yemen, y se les debe pagar su salario para que puedan seguir salvando vidas”, apostilló.

La OMS y sus asociados trabajan día y noche para establecer clínicas de tratamiento del cólera, rehabilitar centros de salud, suministrar suministros médicos y apoyar el esfuerzo nacional de respuesta sanitaria.

Más del 99% de las personas enfermas con sospecha de cólera que pueden acceder a los servicios de salud sobrevive, si bien la OMS destacó que casi 15 millones de yemeníes no pueden recibir atención médica básica.

"Para salvar vidas hoy en Yemen debemos apoyar al sistema de salud, especialmente a los trabajadores de la salud, e instamos a las autoridades yemeníes -y todas las personas de la región y de otros lugares- a encontrar una solución política a este conflicto que ya ha causado tanto sufrimiento. El pueblo de Yemen no puede soportarlo mucho más, necesita la paz para reconstruir sus vidas y su país”, concluyó Tetros.

