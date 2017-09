EL CÓLERA EN YEMEN SE ACERCA AL RÉCORD HISTÓRICO DE CONTAGIADOS EN HAITÍ

Google Plus

- Con más de 755.000 presuntos casos de personas infectadas. La actual epidemia de cólera en Yemen ha alcanzado en cinco meses a más de 755.000 personas presuntamente infectadas, con lo que se acerca al récord histórico de los 795.794 supuestos casos registrados en Haití entre 2010 y 2016, según señaló este jueves Oxfam.

Esta ONG indicó que la enfermedad ha matado a más de 2.100 personas y que, aunque su propagación se ha ralentizado ligeramente, “sigue avanzando con rapidez”, de manera que, “al ritmo actual, habrá un millón de presuntos casos de cólera en noviembre”.

Oxfam subrayó que el cólera no es una novedad en Yemen, pero la magnitud del brote actual no tiene precedentes, alimentado por un conflicto que comenzó hace dos años y medio, la situación al borde de la hambruna que vive la población y una pobreza fuertemente enraizada. Más de la mitad de los centros de salud están destruidos o no funcionan a plena capacidad, siete millones de personas están al borde de la hambruna y más de 20 millones necesitan algún tipo de ayuda humanitaria.

“La crisis en Yemen es la mayor emergencia humanitaria del mundo y sigue empeorando. Los más de dos años de conflicto que asolan al país han sido el caldo de cultivo perfecto para la propagación del cólera. El conflicto ha llevado al país al borde de la hambruna, ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares, ha destruido la práctica totalidad del ya de por sí débil sistema de salud y ha obstaculizado los esfuerzos para hacer frente al brote de cólera”, recalcó Paula San Pedro, responsable de incidencia en acción humanitaria de Oxfam Intermón.

San Pedro comentó que “el cólera está causando estragos en la población de Yemen”. “No podemos seguir permitiendo que niños y niñas mueran con un gran sufrimiento de una enfermedad que se puede tratar con facilidad”, añadió.

VENTA DE ARMAS

Por otro lado, San pedro indicó que “la tragedia que vive Yemen está provocada por el ser humano y todas las partes son responsables”, si bien agregó que “las decisiones políticas deliberadas que se toman en Londres, Washington y otras capitales están exacerbando la situación”.

“La venta de armas está reportando miles de millones de dólares sin que se muestre apenas consideración por las vidas que están destrozando. España, por ejemplo, ha vendido más de 650 millones de euros de armas exportadas a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto. Es un ejemplo paradigmático del incumplimiento de la legislación española y europea y del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como de la opacidad y falta de control existente en el sector cuando se cumplen 10 años de la adopción de la ley española sobre comercio de armas”, apuntó.

Desde marzo de 2015, la guerra en Yemen se ha cobrado más de 5.100 víctimas mortales civiles y ha forzado a cerca de tres millones de personas a huir de sus hogares. Cuando se desató el segundo brote de cólera el pasado 27 de abril, la guerra ya había allanado el camino para su propagación.

Un 20% de los distritos del país muestra una clara confluencia de altos niveles de hambre y cólera. La gobernación de Hajjah, por ejemplo, que acoge a un quinto de la población desplazada interna por el conflicto, está al borde de la hambruna y es la segunda gobernación con mayor número de presuntos casos de cólera.

Un gran número de familias desplazadas han informado a Oxfam de que se han visto obligadas a elegir entre pagar por el tratamiento contra el cólera o alimentar a sus hijos. Ahora, sin nada más que vender y debilitadas por el hambre y la falta de agua potable, son mucho más vulnerables a contraer la enfermedad y siguen teniendo dificultades para conseguir tratamiento.

Según las Naciones Unidas, la guerra ha provocado que sólo un 45% de los centros de salud se encuentren completamente operativos y el número de personas sin acceso a asistencia sanitaria ha aumentado en un 76% desde la intensificación del conflicto. A su vez, los costes de tratamiento o transporte hasta los centros de salud que siguen funcionando son ahora a menudo demasiado altos para la población.

Oxfam recalcó que el conflicto también ha afectado directamente a la respuesta humanitaria porque conseguir visados para expertos en prevención y tratamiento del cólera es un proceso que puede llevar hasta dos meses. Dentro del país, un gran número de organizaciones ha denunciado restricciones de movimiento que impiden a su personal llegar a las zonas afectadas.

