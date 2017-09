EL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN EL CUPÓN DE LA ONCE

El 20 aniversario del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid es el motivo del cupón de la ONCE del martes 12 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor de estos profesionales, algunos de ellos, ciegos.

Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, ha entregado una lámina enmarcada de este cupón a José Antonio Martín Urrialde, decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en presencia de Javier Sainz de Murieta, director de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, y de José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.

El 14 de abril de 1997 se aprueba la ley por la que se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. El 28 de mayo del 1997 se crea la primera Asamblea Constituyente la cual convoca elecciones para el mes de junio de ese mismo año.

Entre las funciones del Colegio se encuentran ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesional y por el respeto a los derechos de los usuarios; representar y defender la profesión; colaborar con los poderes públicos mediante la realización de estudios o análisis; o participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la Comunidad de Madrid.

Además, puede adoptar medidas para evitar y perseguir el intrusismo profesional y la competencia; establecer normas orientadoras sobre honorarios; o procurar la colaboración entre los colegiados.

También tiene entre sus funciones asegurar la representación de la Fisioterapia en los consejos sociales y patronatos universitarios; colaborar con las entidades de formación de los futuros titulados en la mejora de los estudios; y organizar y promover actividades de interés para los colegiados.

La Fisioterapia es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica que, en muchos casos, ayuda a paliar los síntomas de múltiples dolencias, agudas o crónicas. El fisioterapeuta es un profesional sanitario con formación universitaria. La titulación ostentada es la de Diplomado en Fisioterapia (tres años). Según la nueva normativa, de adecuación al espacio europeo, será el Título de Grado en Fisioterapia (cuatro años).

LA ONCE Y LA FISIOTERAPIA

De la importancia que la ONCE concede a la Fisioterapia da cuenta la labor que desarrolla la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, fundada en 1964, que depende de la Universidad Autónoma de Madrid, y está financiada y gestionada por la ONCE. Se dirige a estudiantes ciegos y deficientes visuales, aunque también tienen cabida, en los cursos de Postgrado, fisioterapeutas no afiliados cuando no se cubre el total de las plazas convocadas. También, a través de un convenio con la asociación de ciegos portugueses –ACAPO- la Escuela habilita anualmente alguna beca para estudiantes ciegos portugueses.

El actual director de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, Sainz de Murieta, fue decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid en dos periodos, de 2003 a 2006 y de 2006 a 2010.

Además, el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid distinguió a la ONCE con uno de sus galardones, por su constante apoyo y difusión a la Fisioterapia y sus profesionales.

Desde su creación, más de 460 personas ciegas se han titulado en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE. El índice posterior de ocupación laboral es cercano al 100 por 100, lo que supone una buena salida profesional para las personas ciegas. La Escuela ha impulsado iniciativas para facilitar una salida profesional y una vía al emprendimiento de los fisioterapeutas que se han formado en la Escuela. La ONCE creó en 1997 las clínicas Revitass, en la actualidad ILUNION Fisioterapia y Salud, un referente en la inclusión de personas con discapacidad visual en este sector.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que le gusta. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso