EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LEÓN CELEBRA SU CENTENARIO EN EL CUPÓN DE LA ONCE

El Colegio Oficial de Enfermería de León celebra su centenario protagonizando el cupón de la ONCE del miércoles 1 de noviembre. La ONCE se suma así, con cinco millones y medio de cupones, a los actos que se desarrollan para celebrar este aniversario.

El cupón fue presentado por Óscar Pérez, director de la ONCE en León, y José Luis Blanco, presidente del Colegio de Enfermería de León, que estuvieron acompañados por Bernardo Vilorio, consejero territorial de la ONCE en Castilla y León; Manuela García, diputada de Cooperación al Desarrollo y Centros Asistenciales; José Miguel Nieto, diputado de Derechos Sociales y Consumo, y Pedro Llamas, concejal de Comercio, Consumo y Salubridad.

Fue en el mes de marzo de 1917 cuando un pequeño grupo de enfermeros inició la historia del Colegio Oficial de Enfermería de León. Actualmente cuenta con 3.400 colegiados, de los que la mayoría desarrollan su trabajo en el área rural de esta provincia.

Para conmemorar este centenario se han organizado diversas actividades, como charlas, coloquios, conferencias o exposiciones, además de la colocación de una escultura de unos seis metros de altura cerca de la sede del colegio.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

