COLEGIADOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO ABOGAN POR IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS PROFESIONES

Google Plus

La arquitecta Izaskun Chinchilla, el psicólogo Javier Urra, la trabajadora social Gema Gallardo y el químico Bernando Herradón coincidieron hoy en la necesidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en las diferentes profesiones. Así lo manifestaron los colegiados durante la inauguración de la II Edición del Día de las Profesiones, que se celebra en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).



El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, José María Ezquiaga, explicó que el objetivo de la jornada es dar a conocer la tarea que desempeñan los colegios profesionales y la función social, a veces desconocida, que realizan en favor de la ciudadanía. Además, durante su intervención, mostró el deseo de que se instaure de manera oficial un Día de las Profesiones.

Con respecto a los colegios profesionales, Ezquiaga recalcó que “son fundamentales” para la sociedad y destacó que realizan un servicio con rigor ético, trabajan para los ciudadanos, defendiendo sus derechos y canalizando las preocupaciones ante las administraciones.

PARIDAD

Seguidamente, la arquitecta Izaskun Chinchilla puso sobre la mesa que actualmente en España hay alrededor de 77.000 arquitectos, 1,2 por cada 1.000 habitantes. En este sentido, destacó que cada año el número de profesionales en esta materia aumenta en 3.000, aproximadamente.

Chinchilla dijo que los arquitectos forman parte de la ciudad, de su desarrollo y que pese a que ha habido un cambio estructural y vocacional, todavía hay muchos retos por delante. El mayor, subrayó, es el rol de la profesión para que se adecúe al género femenino. En relación a esto, mandó un mensaje a las universidades para que cambien y no se queden ancladas en el pasado.

El psicólogo Javier Urra indicó que su profesión es “absolutamente femenina” y lamentó que “en una carrera donde el 85% de los profesionales son mujeres” sigue sin ver “una sociedad en igualdad”. Por ello, incidió en la necesidad de que los hombres participen en la educación de los niños y las carreras sanitarias se equiparen en cuanto a igualdad de género.

De la misma manera, quiso poner en valor el papel de los colegios profesionales. “Son absolutamente necesarios para poder defender a los ciudadanos del intrusismo laboral y sobre todo del desconocimiento”, subrayó.

En esta línea, el químico Bernardo Herradón coincidió con Urra en la importancia que tienen para la sociedad en general los colegios profesionales e hizo hincapié en la formación de los jóvenes para que en un mundo tan cambiante estén preparados para lo que pueda suceder.

En la inauguración también intervino la trabajadora social Gema Gallardo, quien indicó que esta profesión está “feminizada”, ya que más del 90% de los trabajadores son mujeres. “Esto no es fortuito, sino que tiene que ver con que la responsabilidad de los cuidados sigue recayendo en las mujeres y en el papel que tienen en la sociedad”, matizó.

Gallardo también destacó el papel “tan importante” que tienen los colegios para garantizar la calidad de las intervenciones en los ciudadanos y para servir como guía y defensa de la profesión.

JÓVENES MÁS FORMADOS

Por último, el director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José María Fernández Lacasa, aprovechó su discurso para reivindicar el papel de los funcionarios de carrera y los empleados públicos porque también tienen un papel importante en pro de la ciudadanía.

Asimismo, desveló que el Ministerio de Educación está trabajando, siguiendo directrices de la Unión Europea, para no solo dotar a los estudiantes de conocimientos académicos sino de habilidades y competencias trasversales que tienen que ver con la creatividad, resolución de problemas, pensamiento crítico y comunicación.

También destacó la importancia del fomento del espíritu empresarial y del asociacionismo. “Con estas nuevas directrices los jóvenes estarán mejor formados, serán mejores profesionales y favorecerán más a la sociedad”, concluyó Fernández Lacasa.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso