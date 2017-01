POPULAR PAYMENTS Y REDSYS COLABORAN CON LA ONCE Y SU FUNDACIÓN PARA ESTRENAR PLATAFORMAS DE DONACIÓN ACCESIBLES

Popular Payments, el servicio de UniversalPay en colaboración con Popular, especializado en soluciones de pagos físicos y digitales, ha participado en una iniciativa de la ONCE y su fundación (con la colaboración de Redsys) para facilitar los trámites y la aceptación de donaciones 'online' dirigidas a mejorar la autonomía de las personas con discapacidad.

Gracias al acompañamiento de Popular Payments en todo el proceso de definición e implementación de los requisitos de accesibilidad, ha sido posible la adaptación de las pantallas de pago en diferentes webs de la ONCE y su fundación, dotándolas del más alto nivel de accesibilidad, triple A. Se trata del nivel más alto de accesibilidad para usuarios con discapacidad, que incluye entre sus características un mayor contraste entre fondo y texto, descripciones completas, etiquetas, etc.

De esta forma, se estrenan nuevas pasarelas de pago completamente adaptadas y accesibles, que se ubican en las webs de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inserción Social de Personas con Discapacidad (‘www.fundaciononce.es)’, en la de Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina (‘www.foal.es’), en la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (‘www.foaps.es’) y en la web de la Fundación ONCE del Perro Guía (‘www.perrosguia.once.es’).

Todas ellas, con la suma de Popular Payments y Redsys, permitirán a todos los usuarios gestionar de forma fácil, segura y accesible la aceptación de transacciones de tarjetas de crédito y débito para hacer sus donaciones.

