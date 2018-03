LAS COFRADÍAS NO SE RASCAN EL BOLSILLO PARA PEDIR EL TIEMPO ‘A LA CARTA’ A LA AEMET

Google Plus

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenía previsto cobrar este año por primera vez a las cofradías, hermandades o agrupaciones que soliciten una predicción ‘a la carta’ de qué tiempo hará en la Semana Santa, un servicio que facilitaría un predictor cualificado y especializado como servicio de consultoría personalizado, pero este organismo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no ha recibido ninguna solicitud.



Las hermandades y cofradías tienen a su disposición tres modalidades gratuitas de la Aemet para recibir información meteorológica para atender sus necesidades en las procesiones de la Semana Santa: la predicción del tiempo en la web ‘www.aemet.es’; un informe especial de Semana Santa sobre precipitaciones, temperaturas, nubosidad y fenómenos adversos (general para toda España y también regionales), e información del tiempo de cada municipio para cualquier ayuntamiento que lo solicite.

No obstante, Meteorología estrenaba este año un servicio de consultoría meteorológica personalizado para cada hermandad, cofradía o agrupación que así lo solicitara, con garantía de atención telefónica las 24 horas del día en un tiempo de atención contratado que puede fraccionarse en consultas sucesivas y la posibilidad de recibir alertas por SMS o correo electrónico en el horario que se desee y con las variables meteorológicas que se soliciten.

Fuentes de la Aemet han precisado a Servimedia que “no se cobra por dar una predicción meteorológica, sino por dar un servicio de consultoría meteorológica específica a las demandas solicitadas”.

Al tratarse de una consultoría meteorológica individualizada y personalizada, es decir, no sujeta a difusión general ni vinculada al ejercicio de las funciones públicas de las distintas administraciones, la Aemet considera que está “obligada” a cobrar “un precio público” por ofrecer el pronóstico del tiempo ‘a la carta’ en Semana Santa.

"El precio medio del servicio de asesoría es de 36,46 euros (IVA excluido) al día, por una atención de 30 minutos, fraccionables en varias consultas. Se factura, además, un cargo de 14 euros (IVA excluido) por la disponibilidad de línea telefónica; cargo que se realizaría una sola vez para todo el período de información contratado”, concreta.

Sin embargo, desde la Aemet señalan que “hasta el momento ninguna cofradía ha solicitado este servicio porque les ha servido la información meteorológica que se da gratuitamente y que está disponible en nuestra página web”.



